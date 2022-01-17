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17.01.2022  12:09   Евгений Клочко

Харьковская мэрия просит не поднимать тариф на распределение природного газа

Заместитель городского головы по вопросам обеспечения жизнедеятельности города Андрей Руденко обратился к руководству Харьковской области с просьбой посодействовать в решении проблемы роста тарифов на распределение газа.


city.kharkov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, с такой инициативой Андрей Руденко обратился сегодня, 17 января, к председателю Харьковской областной государственной администрации Олегу Синегубову на аппаратном совещании в ХОГА.
 
По словам Руденко, с 1 января, согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, подорожало распределение газа.
 
«Это расходится с пониманием меморандума, поэтому просим принять меры и помочь нам, чтобы оставить цены на прежнем уровне», - выступил Андрей Руденко.
 
Напомним, что 30 сентября правительство Украины, представители местных органов власти, НКРЭКУ и НАК «Нефтегаз Украины» подписали меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду повышаться не будут. О том, что для этого в Харькове примут все необходимые меры, не раз подчеркивал Харьковский городской голова Игорь Терехов.
 
 
При этом с 1 января 2022 года тариф на доставку (распределение) газа в среднем по Украине подорожал на 3,9%.
 
Напомним, эксперты по вопросам топлива и энергетики прогнозируют высокий уровень цен на газ на европейском рынке в течение всего отопительного сезона 2021-2022. И только со второго квартала 2022 года цена на природный газ несколько снизится.
 
Тэги:  газ, харьковгаз, харьков
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