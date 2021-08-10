10.08.2021 13:07

Харьковчанам понравится, как мы в этом году будем отмечать День города - Игорь Терехов

Руководитель города уверен, что харьковчанам очень понравятся все празднества ко Дню города.

В городе подготовлена масса развлекательных мероприятий, а также открытие новых объектов.

"Подготовка ко дню рождения Харькова ведётся. Есть программы, некоторые ещё дорабатываются, усовершенствуются, поэтому я пока не буду раскрывать все секреты, но уверен, что праздник придётся харьковчанам по душе" - сказал Игорь Терехов во время проведения аппаратного совещания, где рассматриваются вопросы развития города.

Кроме того, отметил, что как всегда под особым вниманием также остаются все вопросы, касающиеся обеспечения стабильной жизнедеятельности мегаполиса. В частности ведутся работы по подготовке к зиме, к отопительному сезону.

"Ударными темпами ведётся реконструкция сетей ХТС и Водоканала. Кроме того, решаются вопросы, которые поднимают жители на встречах. Это замечательный, продуктивный диалог с людьми и главное, что есть результат. Ведь встречи эти проходят с руководителями всех Департаментов, служб и коммунальных предприятий, именно для того, чтобы оперативно вместе их решать. И отмечу, что все вопросы. которые поднимают харьковчане, сразу идут в работу" - заверил Игорь Терехов.

Напомним, 29 августа в Харькове пройдет традиционный легкоатлетический марафон «Освобождение».