В тюрьме «ДНР» убит бронзовый чемпион Украины по дзюдо.

В тюрьме непризнанной республики «ДНР» убили чемпиона Украины по дзюдо Евгения Сотникова.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на советницу главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайдэ Ризаеву.
Еще в далеком 2009 году жителя города Запорожье Евгения Сотникова осудили за совершенное убийство 18-летнего парня. Он убил парня выстрелом в голову из-за отказа выпить вместе с ним. Сотников изначально получил пожизненный приговор, однако затем его на основании кассационной жалобы заменили на 15 лет содержания за решеткой.
Место лишения свободы находилось на территории оккупированной боевиками "ДНР".
6 августа 2021 года в колонии, в которой находился Евгений Сотников, произошло убийство трех осужденных граждан Украины, среди которых был и сам дзюдоист.
По словам Гайдэ Ризаевой смерть была насильственной, в какой именно способ остается только предполагать.
На момент смерти Сотникову было 40 лет.
Ранее РЕДПОСТ сообщал об избиении осужденного до смерти.
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