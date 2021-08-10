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10.08.2021  12:38   

В тюрьме «ДНР» убит бронзовый чемпион Украины по дзюдо.

В тюрьме непризнанной республики «ДНР» убили чемпиона Украины по дзюдо Евгения Сотникова.

Убийство чемпиона Украины в тюрьме ДНР

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой  на советницу главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайдэ Ризаеву.

Еще в далеком 2009 году жителя города Запорожье Евгения Сотникова осудили за совершенное убийство 18-летнего парня. Он убил парня выстрелом в голову из-за отказа выпить вместе с ним. Сотников изначально получил пожизненный приговор, однако затем его на основании кассационной жалобы заменили на 15 лет содержания за решеткой.

Место лишения свободы находилось на территории оккупированной боевиками "ДНР".

6 августа 2021 года в колонии, в которой находился Евгений Сотников, произошло убийство трех осужденных граждан Украины, среди которых был  и сам дзюдоист.

По словам Гайдэ Ризаевой смерть была насильственной, в какой именно способ остается только предполагать.

На момент смерти Сотникову было 40 лет. 

Ранее РЕДПОСТ сообщал об избиении осужденного до смерти.

Источник:   Гайдэ Ризаева
 Тэги:  убийство заключенного, тюрьма
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