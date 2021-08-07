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07.08.2021  12:37   

Чернушная газета "Время Добкина": штаб Добкина подтвердил, что она принадлежит им (видео)

Это подтвердил сам Михаил Добкин.

 
Подтвердилось, что гаденькая газетенка, статьи который были посвящены непристойным темам о сперме демонов, публичному дому для зоофилов и пришельцам-рептилоидам, безусловно - элемент предвыборной кампании вечного экса.
 
Как видно из видеозаписи, штаб без каких-либо оговорок подтвердил принадлежность газеты.   
 
Ранее штаб бывшего, после провала омерзительной газеты, пытался откреститься от нее, представля похабное издание как созданное «штабом» Терехова для дискредитации несуществующей репутации вечного экса. 
 
  
Напомним, ранее мы сообщали, что в историю с чернушной газетой “Время Добкина” попросили вмешаться ОБСЕ

 

Тэги:  добкин, харьков
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