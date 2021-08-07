07.08.2021 11:19

День рождения отмечает почетная харьковчанка Яны Клочкова

Исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов поздравил с днем рождения четырехкратную олимпийскую чемпионку Яну Клочкову.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясьна госрвет, исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 7 августа 2021 года, поздравил с днем рождения четырехкратную олимпийскую чемпионку, Героя Украины, почетную харьковчанку Яну Клочкову.

«Вы вошли в историю отечественного и мирового спорта как прославленный чемпион, обладатель почетных наград. Ваши уникальные победы и достижения, олимпийский рекорд - достойный пример для молодежи.

Желаю Вам здоровья, неисчерпаемой жизненной энергии и новых достижений. Мира и добра Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении.