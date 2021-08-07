07.08.2021 10:27

Пожар на складе, хитрый мальчик, опасный мостик и побег из психбольницы: чем жил Харьков 140 лет назад

О каких событиях в Харькове писала газета «Южный край» в 1881 году



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Если мы развернем газету "Южный край" за 7 августа 1881 года, мы увидим, что Харьков жил следующими событиями и хлопотами:

На днях в канцелярию харьковского полицмейстера явился мальчик лет 11-ти, который заявил, что у него нет ни отца, ни матери, и просил отправить его по этапу в Курскую губернию, где проживает его дядя. Усомниться в словах мальчика не было никакого основания, так как он даже называл месяц и число, когда умерли родители. Уже решено было его отправить в Курскую губернию, как вдруг явились родители мальчика и потребовали беглеца назад, что, конечно, было сразу исполнено.

Нам сообщили, что из мастерской портного Шаховского доставлена на Сабурову дачу 15 мальчиков, зараженных чесоткою.

Водоразборные будки следовало бы снабдить хоть какой-то посудой для питья, чтобы желающим утолить жажду не приходилось пить воду из ушата, как это практикуется в настоящее время. Расход для этого потребуется совершенно незначительный.

Комиссия, назначенная Думой для рассмотрения мер к предупреждению пожаров в городе, выработала следующие положения: содержателям аптек не держать у себя больше 20 пудов легковоспламеняющихся веществ; во всех торговых заведениях не держать больше 1 бочки керосина; содержателям лесных складов размещать дрова в известном порядке, обусловливанном удобством быстрого удаления их в случае пожара.

Обращаем внимание управы на мостик, соединяющий Благовещенский базар с местом, где продается сено. На одной половине его уже несколько дней как вывалилось более 10 досок, так что проезд совершенно невозможен, да и другая половина находится в таком состоянии, что въезжающий на него рискует ежеминутно провалиться.

Нам сообщают, что из психического отделения Сабуровой дачи бежал арестант Савченко, находившийся в больнице на исследовании.

Считаем нужным обратить внимание на запруженность речек. Так за Основой на речке Нетечи стоит мельница, перед которой устроена плотина для подъема воды, вследствие чего вода Нетечи из слабопроточной обращается совершенно в стоячее болото.

В саду «Тиволи» (ныне сохранилась небольшая его часть - сквер "Тиволи" (в советское время - "Пищевик") в последнее время представления заслуживают внимания, однако они заканчиваются слишком поздно. Например, второй дивертисмент закончился во 3-м часу ночи. Следовало бы начинать спектакли ранее и антракты сделать менее продолжительными.

Хорошево Харьковского уезда. Странно, что в здесь – селе, довольно многолюдном и вообще достаточном, нет школы. Желающие просветить хоть сколько-нибудь своих детей должны посылать их за 5 верст в Безлюдовку, что, конечно, сопряжено с большими неудобствами.

Барвенково Харьковского уезда. Недавно глубокой ночью произошел пожар товарных складов купцов Плаксиева и других. уничтожена масса товаров, составляющих дневной обиход крестьянина. Убытку понесено на 17 000 рублей. Имущество не застраховано.