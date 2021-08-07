07.08.2021 13:41

ДТП в Харькове: Машина легла вверх колесами, а пассажирка попала в больницу (фото)

Информация патрульной полиции Харькова.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции, сегодня, 7 августа 2021 года на Мерефянском шоссе произошло ДТП с участием автомобиля Renault.

По предварительной информации водитель автомобиля не учел дорожной обстановки, выехал на обочину, не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

В результате аварии медики госпитализировали в больницу пассажирку, ехавшую в машине.

Обстоятельства ДТП устанавливает СОГ.

Напомним, ранее мы писали о ДТП на Салтовке, в ходе которого перевернулась легковушка