Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП в Харькове: Машина легла вверх колесами, а пассажирка попала в больницу (фото)
07.08.2021  13:41   

ДТП в Харькове: Машина легла вверх колесами, а пассажирка попала в больницу (фото)

Информация патрульной полиции Харькова.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на пресс-службу Патрульной полиции, сегодня, 7 августа 2021 года на Мерефянском шоссе произошло ДТП с участием автомобиля Renault. 
 
По предварительной информации водитель автомобиля не учел дорожной обстановки, выехал на обочину, не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.
 
В результате аварии медики госпитализировали в больницу пассажирку, ехавшую в машине. 
 
Обстоятельства ДТП устанавливает СОГ.
 
Напомним, ранее мы писали о ДТП на Салтовке, в ходе которого перевернулась легковушка.
Тэги:  дтп, авария, харьков, перевернулся автомобиль
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