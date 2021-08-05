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05.08.2021  16:50   

ДТП в Харькове: На Салтовке у метро перевернулась легковушка (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.


//t.me
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на Салтовке - жесткое дорожное-траспортное происшествие.
 
Авария произошла на Салтовке - на улице Академика Павлова в недалеко от одного из выходов из метрополитена.   
 
Здесь в результате ДТП перевернулся легковой автомобиль.
 
По предварительной информации жертв нет, но есть пострадавшие.
 
Подробностей о причинах случившегося пока нет.
 
ДТП Харьков: На Салтовке у метро лег на бок легковой автомобиль
 
ДТП Харьков: На Салтовке у метро лег на бок легковой автомобиль
 
 
 
Напомним, ранее мы писали, о смертельном ДТП Жигулей и грузовика MAN.  
Тэги:  дтп, авария, харьков, перевертыш, салтвока, академика павлова
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