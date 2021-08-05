ДТП в Харькове: На Салтовке у метро перевернулась легковушка (фото, видео)

Гороскоп мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении. Ну а с учетом того, что эмоциональный фон дня обещает быть очень напряженным, очевидно, что хаос может стать разрушительным.