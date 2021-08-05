05.08.2021 17:34

Игорь Терехов поздравил строителей: “Это самая классная профессия”

На торжественном приеме ко Дню строителя руководитель города поздравил тех, кто ежедневным трудом созидает Харьков.



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Об этом сообщает РЕДПОСТ . На встрече в Харьковском горсовете Игорь Терехов поздравил строителей с их профессиональным праздником. Он напомнил, что и сам в свое время заканчивал ХИСИ, начинал работать на стройке и у многих из собравшихся перенимал их бесценный опыт.

“Поздравляю вас. Харьков все время в развитии, в движении – и в этом ваша огромная заслуга. Спасибо за ваш труд. За то, что своими руками ежедневно меняете город к лучшему, делаете жизнь харьковчан комфортнее”, - сказал Игорь Терехов.

“Это самая классная профессия, – так охарактеризовал руководитель города работу строителя. – Посвятив себя созиданию, вы выбрали достойное дело в жизни и заслуженно получаете самую искреннюю благодарность. Никогда Харьков не был бы таким красивым, если бы не вы”.

Поздравляя строителей, Игорь Терехов также напомнил им про ответственность перед будущими поколениями жителей города: “Хороший строитель это тот, кто строит с осознанием, что он создает среду для своих внуков, правнуков».

Отдельно он упомянул о строительных работах на территории Харьковского зоопарка. По словам Игоря Терехова, он две недели не был на объекте – и теперь впечатлен тем объемом работ, который был выполнен за столь короткий срок. Обращаясь к строителям зоопарка, он выразил уверенность, что они на самом лучшем уровне выполнят финальные работы к его торжественному открытию на День города.

“Благодаря вам Харьков станет совершенно иным, – сказал Игорь Терехов. – Зоопарк – это изюминка не только нашего города, но и всей Украины. Таких красивых зоопарков, может, один или два на всю Европу”.

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