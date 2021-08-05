05.08.2021 17:58

В историю с чернушной газетой “Время Добкина” попросили вмешаться ОБСЕ

Соответствующее обращение к главе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ направили ряд общественных организаций Харькова.

Об этом сообщает РЕДПОСТ . В скандал вокруг выхода газеты «Время Добкина», наполненной «черной» пропагандой, призвали вмешаться ОБСЕ. Соответствующее обращение к главе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшару Халиту Чевику направили восемь общественных организаций Харькова.

«2 августа в городе начал распространяться очередной выпуск газеты «Время Добкина», в котором опубликован набор статей, чье содержание можно охарактеризовать как откровенный «черный пиар». Общественность Харькова обеспокоена тем, что подобные материалы могут привести к дестабилизации ситуации в городе, который находится в приграничном регионе», — говорится в обращении.

Михаил Кукурика, общественный деятель и один из инициаторов обращения, подчеркнул, что организации ждут конкретных действий от ОБСЕ, чтобы не допустить негативного влияния на выборы:

«Такие ситуации показывают нарушения демократических норм и прав граждан, негативно влияют на свободные выборы. Общественные организации обратились к представителю ОБСЕ, чтобы международные наблюдатели обратили внимание на ситуацию в Харькове и способствовали проведению демократичных выборов мэра Харькова».

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине начала свою работу в 2014 году в связи с обращением правительства Украины и решением всех 57 стран-участниц ОБСЕ. Миссия проводит сбор информации, докладывает о ситуации с безопасностью, информирует о фактах конкретных инцидентов, в том числе о нарушениях основоположных принципов ОБСЕ.

Напомним, после выхода газеты «Время Добкина» в Харькове уже был сделан ряд политических заявлений. “Чернуху” осудил народный депутат от Харькова Александр Фельдман, а “Блок Кернеса — Успешный Харьков” назвал издание «грязной газетенкой», которая превзошла «самые бредовые образцы черного пиара».

Напомним, что последний выпуск газеты «Время Добкина» , содержащий материалы об Игоре Терехове как рептилоиде, организаторе публичного дома для зоофилов и командире армии киберсвиней, вызвал большой скандал.