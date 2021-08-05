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05.08.2021  17:58   

В историю с чернушной газетой “Время Добкина” попросили вмешаться ОБСЕ

Соответствующее обращение к главе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ направили ряд общественных организаций Харькова.

В историю с чернушной газетой “Время Добкина” попросили вмешаться ОБСЕ. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ. В скандал вокруг выхода газеты «Время Добкина», наполненной «черной» пропагандой, призвали вмешаться ОБСЕ. Соответствующее обращение к главе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшару Халиту Чевику направили восемь общественных организаций Харькова. 
 
«2 августа в городе начал распространяться очередной выпуск газеты «Время Добкина», в котором опубликован набор статей, чье содержание можно охарактеризовать как откровенный «черный пиар». Общественность Харькова обеспокоена тем, что подобные материалы могут привести к дестабилизации ситуации в городе, который находится в приграничном регионе», — говорится в обращении. 
 
Михаил Кукурика, общественный деятель и один из инициаторов обращения, подчеркнул, что организации ждут конкретных действий от ОБСЕ, чтобы не допустить негативного влияния на выборы: 
 
«Такие ситуации показывают нарушения демократических норм и прав граждан, негативно влияют на свободные выборы. Общественные организации обратились к представителю ОБСЕ, чтобы международные наблюдатели обратили внимание на ситуацию в Харькове и способствовали проведению демократичных выборов мэра Харькова». 
 
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине начала свою работу в 2014 году в связи с обращением правительства Украины и решением всех 57 стран-участниц ОБСЕ. Миссия проводит сбор информации, докладывает о ситуации с безопасностью, информирует о фактах конкретных инцидентов, в том числе о нарушениях основоположных принципов ОБСЕ. 
Напомним, после выхода газеты «Время Добкина» в Харькове уже был сделан ряд политических заявлений. “Чернуху” осудил народный депутат от Харькова Александр Фельдман, а “Блок Кернеса — Успешный Харьков” назвал издание «грязной газетенкой», которая превзошла «самые бредовые образцы черного пиара».
 
Напомним, что последний выпуск газеты «Время Добкина», содержащий материалы об Игоре Терехове как рептилоиде, организаторе публичного дома для зоофилов и командире армии киберсвиней, вызвал большой скандал. 

 

Тэги:  добкин, харьков
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