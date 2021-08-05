05.08.2021 16:31 Евгений Клочко

В Харькове устанавливают самую дорогую в Украине стелу с государственным флагом

Ко Дню Независимости Украины в центре города появится огромный флагшток с национальной символикой.

Фото Где в Харькове

Об этом стало известно корреспонденту РЕДПОСТ . В ходе подготовки к празднованию 30 годовщины Дня Независимости Украины, на пересечении Соборного спуска и улицы Клочковской появится стела на которой будет развиваться желто-синий стяг.

На установку 30-метрового флагштока, а также благоустройство прилегающей территории потратят порядка 24,5 млн.гривен. В этом году для этих целей потратят 10 млн. грн. из областного бюджета, остальные средства выплатят в следующем году.

Стоит отметить, что на данную сумму можно было приобрести для жителей области 48,6 тысяч доз вакцины от коронавируса. Затраты на установку одного из главных символов страны являются наибольшими по сравнению с другими городами.

На втором месте по затратам отметился город Бровары Киевской области с суммой 20,7 млн. грн.

Напомним, решение об установке таких стел принято на государственном уровне для всех областных центров.

В этом году празднования юбилейной даты нашего государства продлятся 3 дня с 22 по 24 августа. По всей территории Украины запланировано более 150 мероприятий посвященных знаменательному дню.

Напомним, в преддверии августовских праздников в Харькове продолжают приводить в порядок городские архитектурные памятники