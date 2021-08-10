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10.08.2021  16:31   

Криминальный дуэт: Под Харьковом чиновник и его сообщница пойманы на взятке (фото)

Под Харьковом задержали председателя одной из ОТГ.


//khar.gp.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Прокуратуры, по информации руководителя окружной прокуратуры Сергея Сотника, расследованием установлено, что к и.о. председателя одной из объединенных территориальных общин Купянского района Харьковской области обратился гражданин за разрешением и беспрепятственным доступом к проведению спортивных соревнований на территории района. За предоставление указанного разрешения и.о. председателя требовал 50 тыс. грн.
 
К получению взятки чиновник привлекл одну из предпринимательниц района.
 
9 августа 2021, в собственном магазине, предпринимательница получила от гражданина 50 тыс. грн, которые должна была передать чновнику.
 

Обоим сообщили о подозрении в получении взятки, чиновник задержан.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
 
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.
 
Криминал Харьков: Чиновник и его сообщница пойманы на взятке
 
Криминал Харьков: Чиновник и его сообщница пойманы на взятке
 
Криминал Харьков: Чиновник и его сообщница пойманы на взятке
 
Напомним, ранее мы писали о погоревшем на взятке чиновнике управления по защите прав потребителей в Харькове, пойманном на горячем.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  взятка, подозрение, харьков, коррупция, отг, спорт
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