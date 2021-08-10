10.08.2021 16:31

Криминальный дуэт: Под Харьковом чиновник и его сообщница пойманы на взятке (фото)

Под Харьковом задержали председателя одной из ОТГ.



//khar.gp.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Прокуратуры, по информации руководителя окружной прокуратуры Сергея Сотника, расследованием установлено, что к и.о. председателя одной из объединенных территориальных общин Купянского района Харьковской области обратился гражданин за разрешением и беспрепятственным доступом к проведению спортивных соревнований на территории района. За предоставление указанного разрешения и.о. председателя требовал 50 тыс. грн.

К получению взятки чиновник привлекл одну из предпринимательниц района.

9 августа 2021, в собственном магазине, предпринимательница получила от гражданина 50 тыс. грн, которые должна была передать чновнику.



Обоим сообщили о подозрении в получении взятки, чиновник задержан.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, ранее мы писали о погоревшем на взятке чиновнике управления по защите прав потребителей в Харькове, пойманном на горячем.