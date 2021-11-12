12.11.2021 15:27 Евгений Клочко

Безработный на Toyota Land Cruiser под метадоном: кто сбил подростков на проспекте Науки в Харькове

На данный момент готовится подозрение водителю по ч. 2 ст. 286 ККУ. (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко. По его словам водитель после совершения дорожно-транспортного происшествия сдал тест на алкоголь через Драгер, который показал, что в состоянии алкогольного опьянения он не находился.

Однако сегодня, 12 ноября, по результатам экспертизы, водитель Toyota Land Cruiser, который сбил двух подростков в Харькове, был в состоянии наркотического опьянения — он находился под влиянием метадона, сообщил спикер областной прокуратуры.

Также Чубенко добавил, что водителю 34 года, с его слов официально нигде не работает. В автомобиле в момент ДТП находился один.

Мужчина объяснил, что сбил людей, потому что отвлёкся на телефон и не заметил запрещающий сигнал светофора и находившихся на переходе людей.

Также водитель сообщает, что не был в состоянии наркотического опьянения за рулём.

Автомобиль принадлежит юридическому лицу, информации о незаконности водителем автомобиля на данный момент нет, то есть представители фирмы вероятнее всего дали виновнику ДТП автомобиль в пользование.

Водитель Toyota не является сыном одного из чиновников из Харьковской области.

Что касается уголовной ответсвенности, то в 2020 году он был фигурантом уголовного производства по ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Однако дело было закрыто. Основания и законность принятого данного решения на данный момент проверяется прокуратурой.

Уже в 2021 году водитель также получил приговор за кражу фотоаппарата (ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины) и был приговорён к 3 годам лишения свободы с 1 годом условно.

В данном случае, водитель внедорожника совершил новое преступление, находят под условным сроком. Поэтому по решению суда возможно добавление частично либо полностью 3 лет лишения свободы к приговору по ДТП.

Для изучения действий сотрудников полиции по поводу заявления очевидца на линию "102" по поводу нарушения ПДД водителем Toyota, то на данный момент прокурором готовится поручение на ГУНП в Харьковской области и Управление патрульной полиции в Харьковской области на проведение служебного расследования.

"В случае установления нарушений в действиях сотрудников полиции или нарушения процедуры, по которой должны были действовать полицейские в такой ситуации, областной прокуратурой будет дана уголовно-правовая оценка данным действиям", - подчеркнул Дмитрий Чубенко.

Напомним, 11 ноября на проспекте Науки в районе перекрестка с улицей Тобольской автомобиль, проезжая на "красный" сигнал светофора, на пешеходном переходе сбил двух подростков . В результате аварии получили травмы 13-летние мальчик и девочка.