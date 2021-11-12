12.11.2021 15:15 Виталий Хиневич

Сбой в работе электрической сети: что происходит в ТРЦ Никольский в Харькове

Крупный торговый центр Харькова еще около двух часов будет оставаться без электроэнергии.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ТРЦ «Никольский».

Сегодня, 12 ноября, ряд харьковских телеграмм каналов сообщили, что в Никольском «люди застряли в лифтах, бутиках и на парковочной зоне » .

"Люди заблокированы на стоянке и не могут покинуть ее территорию", - сообщили социальные сети.

Корреспондент РЕДПОСТ связался с пресс-службой ТРЦ «Никольский», там данную информацию из соцсетей опровергли.

Они сообщили, что сразу после отключения электричества все посетители смогли покинуть лифтовые кабины и бутики.

Автовладельцы могли свободно покинуть территорию стоянки, так как шлагбаумы находятся в вертикальном состоянии.

На данный момент (15:05) на территории торгового комплекса устраняют неполадки в электрической сети. Ремонтные работы могут продлиться еще около двух часов.

Напомним, во время исполнения служебных обязательств на сотрудников Нововодолажского района «Харьковоблэнерго» было совершено нападение