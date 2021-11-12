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12.11.2021  15:15   Виталий Хиневич

Сбой в работе электрической сети: что происходит в ТРЦ Никольский в Харькове

Крупный торговый центр Харькова еще около двух часов будет оставаться без электроэнергии.

В ТРЦ Никольский остался без электричества
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ТРЦ «Никольский».
 
Сегодня, 12 ноября, ряд харьковских телеграмм каналов сообщили, что в Никольском «люди застряли в лифтах, бутиках и на парковочной зоне».
 
"Люди заблокированы на стоянке и не могут покинуть ее территорию", - сообщили социальные сети.
 
Корреспондент РЕДПОСТ связался с пресс-службой ТРЦ «Никольский», там данную информацию из соцсетей опровергли.
 
Они сообщили, что сразу после отключения электричества все посетители смогли покинуть лифтовые кабины и бутики.
 
 
Автовладельцы могли свободно покинуть территорию стоянки, так как шлагбаумы находятся в вертикальном состоянии. 
 
На данный момент (15:05) на территории торгового комплекса устраняют неполадки в электрической сети. Ремонтные работы могут продлиться еще около двух часов.
 
Напомним, во время исполнения служебных обязательств на сотрудников Нововодолажского района «Харьковоблэнерго» было совершено нападение.
 
Источник:   ТРЦ Никольский
 Тэги:  трц никольский, харьков
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