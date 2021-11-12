12.11.2021 14:59 Дмитрий Колоней

Харьковчане могут свободно ехать еще в три государства Евросоюза

Многие страны Европейского Союза сохранили возможность въезда для украинцев.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , список стран, впускающих к себе украинских туристов, пополнился Польшей, Бельгией и Австрией. Но у каждоой страны есть нюансы приема наших граждан.

Австрийцы признают все вакцины от COVID-19, которыми прививаются в Украине. При подтверждении прививки на помощь прийдет приложения "Дия". Необходимо распечатать бумажную версию QR-code или представить в форме "желтого сертификата".

Не прошедшие вакцинацию проходят регистрацию Pre-Travel-Clearance-PTC в течение 72 часов до въезда, предоставив отрицательный результат ПЦР-теста или теста на антиген. Правда, уже по приезде в Австрию придется пройти 10-дневный карантин, даже при предъявлении отрицательного результата теста, он будет прерван не раньше 5-го дня после въезда.

Планирующие поехать в Бельгию должны иметь прививку от коронавируса, признавая Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также Covishield. Заполняется форма Passenger Locator Form (PLF) . Остальные граждане Украины могут попасть в страну, если цель их поездки "уважительная".

Граждане, прошедшие полный курс прививки от СOVID-19, могут посетить Польшу и не идти на обязательный карантин. Для этого нужно, чтобы прошло не менее 14 дней после получения последней дозы вакцины. Чтобы пересечь границу, нужно иметь цифровой сертификат или другой документ на польском или английском языке, подтверждающий вакцинацию препаратами Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca или Jonson&Jonson.

Что касается невакцинированных, то они должны отбыть 10-дневный карантин. Если у путешественника есть тест на коронавирус с отрицательным результатом, то этот срок можно сократить. Но его нужно сделать не раньше 7-дневного срока с момента въезда.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина исключена из "зеленого списка", но каждая страна ЕС сама решает, запрещать ли въезд туристов из нашей страны полностью, делать исключения для вакцинированных (и какими вакцинами) или же для тех, кто предоставит ПЦР-тест.