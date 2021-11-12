12.11.2021 14:55

12 ноября все православные Харькова почитают Озерянскую Божью матерь (фото)

Ее считают главной святыней и покровительницей Харькова и всей Слобожанщины. Озерянская икона Божией Матери - это одна из уважаемых в Православной церкви чудотворная икона Богородицы. 12 ноября по новому стилю все православные почитают святыню.





По преданию, ее образ был явлен в конце 16 века у села Озеряны, неподалеку от Мерефы, крестьянину, который косил траву и нечаянно рассек образ Божией Матери. Осознав свой поступок, пусть и не преднамеренный, он с благоговением поместил у себя дома в углу обе половины иконы, зажег перед ними свечу, а утром нашел целую икону. Остался только тонкий след от рассечения. Впоследствии на месте нахождения иконы возникла обитель, где и была помещена икона, впоследствии явившая многие чудеса. По преданию, ее образ был явлен в конце 16 века у села Озеряны, неподалеку от Мерефы, крестьянину, который косил траву и нечаянно рассек образ Божией Матери. Осознав свой поступок, пусть и не преднамеренный, он с благоговением поместил у себя дома в углу обе половины иконы, зажег перед ними свечу, а утром нашел целую икону. Остался только тонкий след от рассечения. Впоследствии на месте нахождения иконы возникла обитель, где и была помещена икона, впоследствии явившая многие чудеса.

Рассказывает Федор Воскобойников, протоиерей:

«В каждом слове есть своя семантика. Если мы вот говорим про Озерянскую икону здесь корень "зер" - зрение, озарение. Вот и в тех молитвах, которые посвящены Пресвятой Богородице, в богослужении, которое Озерянской иконе посвящено, очень много говорится о прозрении души человеческой. Потому что очень часто человек блуждает в потёмках не зная куда повернуть ему свой путь, куда ему направить свои стопы. Мы очень просим Богородицу и святых о каких-то житейских нуждах, об исцелении, о здоровье. Но главное человеку искать духовного чего-то, искать своего пути, который ему Богом дан. Поэтому, мне кажется, что Озерянская икона, особенно в молитвах, имеет основной акцент на поиске вот этого духовного пути, на духовном прозрении человека.

Хочется пожелать прежде всего здоровья. Здоровья и духовного, и телесного, чтобы Господь молитвами Пресвятой Богородицы смог преодолевать и духовные, и телесные немощи, и помог в восстановлении веры. Потому что когда человек даже болеет и в тяжёлом, сложном положении, то он всё равно, если имеет веру и надежду, он имеет силу встать и идти дальше. Если человек начинает унывать и отчаиваться - тогда совсем тяжело. Поэтому хочу пожелать веры, надежды, любви и молитвенного покрова Пресвятой Богородицы иконы Озерянской. С праздником!»

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