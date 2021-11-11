11.11.2021 11:55 Виталий Хиневич

Стрелял в людей: в Харьковской области совершено нападение на сотрудников «Харьковоблэнерго»

Во время исполнения служебных обязательств на сотрудников Нововодолажского района «Харьковоблэнерго» было совершено нападение.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «Харьковоблэнерго».

Отмечается, что 10 ноября около 10:10 в селе Рокитное Харьковской области произошел инцидент с применением пневматического оружия.

Сотрудники компании прибыли на улицу Загребли для устранения самовольного подключения к электрической сети.

Когда работники покинули специализированый транспорт и принялись выполнять работы, абонент начал стрелять в сторону энергетиков с оружия, которое было похоже на пневматическое. Пуля попала одному из рабочих в руку, когда он пытался укрыться от выстрелов в лицо.

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На место происшествия была вызвана полиция, которая приняла заявления у потерпевших.

Информация касательно данного происшествия была внесена в Единый реестр досудебных расследований.

На данный момент решается вопрос о привлечении нападавшего к уголовной ответственности.

Напомним, ранее в Купянске при попытке отключения от электроснабжения домовладения должника к энергетикам применили физическую силу.