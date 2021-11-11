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11.11.2021  11:55   Виталий Хиневич

Стрелял в людей: в Харьковской области совершено нападение на сотрудников «Харьковоблэнерго»

Во время исполнения служебных обязательств на сотрудников Нововодолажского района «Харьковоблэнерго» было совершено нападение.

На Харьковщине совершенно нападение на энергетиков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу «Харьковоблэнерго». 
 
Отмечается, что 10 ноября около 10:10 в селе Рокитное Харьковской области произошел инцидент с применением пневматического оружия. 
 
Сотрудники компании прибыли на улицу Загребли для устранения самовольного подключения к электрической сети.
 
Когда работники покинули специализированый транспорт и принялись выполнять работы, абонент начал стрелять в сторону энергетиков с оружия, которое было похоже на пневматическое. Пуля попала одному из рабочих в руку, когда он пытался укрыться от выстрелов в лицо.
 
 
На место происшествия была вызвана полиция, которая приняла заявления у потерпевших. 
 
Информация касательно данного происшествия была внесена в Единый реестр досудебных расследований. 
 
На данный момент решается вопрос о привлечении нападавшего к уголовной ответственности. 
 
Напомним, ранее в Купянске при попытке отключения от электроснабжения домовладения должника к энергетикам применили физическую силу.
 
Источник:   Харьковоблэнерго
 Тэги:  нападение, харьковоблэнерго, харьков
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