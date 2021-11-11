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11.11.2021  11:30   Рита Парфенова

Салтовскому хлебозаводу выписали штраф экологи

Предприятие обязали заплатить почти 300 тысяч гривен за незаконное пользование подземными водами

Салтовскому хлебозаводу выписали штраф. Новости Харькова

Штраф выписали на основании проверок, проведенных на Салтовском хлебозаводе Госэкоинспекцией в Харьковской области, сообщает РЕДПОСТ.

Во время проверок, которые проходили с 26 июля по 6 августа текущего года, инспекторы выяснили, что предприятие использует в технологическом процессе воду из скважины, самовольно вырытой на территории производственных мощностей по Салтовскому шоссе, 129. Это продолжалось три года – с лета 2017-го до весны 2021-го.

Своими действиями предприятие нарушило статьи 16, 19, 21 Кодекса Украины «О недрах».

На основании этих статей госэконадзор рассчитал 3 ущерба на общую сумму 283 тысячи 865 гривен. ООО «Салтовский хлебозавод» предложено возместить ущерб в добровольном порядке.

Также экоинспекторы готовят для передачи правоохранителям материалы для рассмотрения вопроса об открытии уголовного производства согласно уголовно-процессуальному кодексу Украины.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что в поселке Пятигорское Изюмского района Госэкоинспекцией выявлено превышение нормативов ограничительно допустимого сброса загрязняющих веществ в реку Северский Донец. За нарушение правил охраны водных ресурсов (ч. 1 ст. 59 КоАП) к административной ответственности привлечен руководитель КП «Пятигорское» Донецкого поссовета.

Источник:   Госэкоинспекция
 Тэги:  штраф, салтовский хлебозавод, госэкоинспекция, харьков
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