11.11.2021 11:30 Рита Парфенова

Салтовскому хлебозаводу выписали штраф экологи

Предприятие обязали заплатить почти 300 тысяч гривен за незаконное пользование подземными водами

Штраф выписали на основании проверок, проведенных на Салтовском хлебозаводе Госэкоинспекцией в Харьковской области, сообщает РЕДПОСТ.



Во время проверок, которые проходили с 26 июля по 6 августа текущего года, инспекторы выяснили, что предприятие использует в технологическом процессе воду из скважины, самовольно вырытой на территории производственных мощностей по Салтовскому шоссе, 129. Это продолжалось три года – с лета 2017-го до весны 2021-го.



Своими действиями предприятие нарушило статьи 16, 19, 21 Кодекса Украины «О недрах».



На основании этих статей госэконадзор рассчитал 3 ущерба на общую сумму 283 тысячи 865 гривен. ООО «Салтовский хлебозавод» предложено возместить ущерб в добровольном порядке.



Также экоинспекторы готовят для передачи правоохранителям материалы для рассмотрения вопроса об открытии уголовного производства согласно уголовно-процессуальному кодексу Украины.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что в поселке Пятигорское Изюмского района Госэкоинспекцией выявлено превышение нормативов ограничительно допустимого сброса загрязняющих веществ в реку Северский Донец. За нарушение правил охраны водных ресурсов (ч. 1 ст. 59 КоАП) к административной ответственности привлечен руководитель КП «Пятигорское» Донецкого поссовета.