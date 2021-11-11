    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт Полицейские будут проверять техническое состояние автомобилей украинцев
11.11.2021  11:15   Виталий Хиневич

Полицейские будут проверять техническое состояние автомобилей украинцев

С 12 ноября сотрудники полиции могут проверять техническое состояние транспортных средств

В Украине будут проверять транспортные средства
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого. 
 
Отмечается, что сотрудники полиции будут использовать специализированные автомобили, в которых будет находиться мобильная диагностическая станция. 
 
Мониторингу будут подлежать различные элементы автомобиля:
  • замер остаточной высотки протектора шины;
  • замер параметров работы фар;
  • анализировать и проверять выброс выхлопных газов;
  • измерять шумность работы двигателя;
  • проверять люфт рулевого управления транспортного средства. 
 
Мобильные станции поступили в каждую область страны и готовы приступить к работе. 
 
Проверка транспортных средств украинцев
 
Белошицкий уточнил, что проверять частные авто не будут.
 
Нововведения коснутся грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны, такси, автобусов, транспорта, который перевозит опасный груз и другие специализированные авто.
 
Напомним, патрульные полицейские продолжают поиск автомобилей за систематические нарушения скоростного режима и неуплату штрафов их владельцами.
 
Источник:   Алексей Белошицкий
 Тэги:  техосмотр, полиция, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.12 Дороги и транспорт Техосмотр на дорогах теперь сможет проводить Нацполиция - РЕДПОСТ   31.10 Власть Верховный суд запретил штрафовать ряд водителей за отсутствие техосмотра 12.07 Дороги и транспорт Техосмотр по-новому – на харьковские дороги не выпустят авто с трещинами на ветровом стекле
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 