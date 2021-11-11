11.11.2021 11:15 Виталий Хиневич

Полицейские будут проверять техническое состояние автомобилей украинцев

С 12 ноября сотрудники полиции могут проверять техническое состояние транспортных средств

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Отмечается, что сотрудники полиции будут использовать специализированные автомобили, в которых будет находиться мобильная диагностическая станция.

Мониторингу будут подлежать различные элементы автомобиля:

замер остаточной высотки протектора шины;

замер параметров работы фар;

анализировать и проверять выброс выхлопных газов;

измерять шумность работы двигателя;

проверять люфт рулевого управления транспортного средства.

Мобильные станции поступили в каждую область страны и готовы приступить к работе.

Белошицкий уточнил, что проверять частные авто не будут.

Нововведения коснутся грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны, такси, автобусов, транспорта, который перевозит опасный груз и другие специализированные авто.

Напомним, патрульные полицейские продолжают поиск автомобилей за систематические нарушения скоростного режима и неуплату штрафов их владельцами.