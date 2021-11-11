    
Главная Новости Харькова Технологии YouTube скроет дизлайки от пользователей
11.11.2021  11:00   Евгений Клочко

YouTube скроет дизлайки от пользователей

Порой пользователи вовсе не воспроизводят видео, основываясь на большом количестве дизлайков под ним.

YouTube скроет дизлайки от хейтеров
 
Крупнейший видеохостинг Youtube решил пересмотреть политику в отношении оценки пользователями видео. Теперь количество дизлайков к видеоматериалам будет недоступно для зрителей контента. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на личный блог YouTube.
 
Там отметили, что компания провела эксперимент и выяснила, что отсутствие количества дизлайков позитивно сказывается на поведении зрителей - они не ставят "палец вниз" только лишь из-за плохого отношения к автору.
 
В команде отметили, что зачастую люди не смотрят то или иное видео, только лишь из-за того, что видят большое количество "дизов".
 
"Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, в которой создатели имеют возможность добиться успеха и чувствовать возможность безопасно выразить себя", - заявили в компании.
 
Одновременно с этим возможность поставить "палец вниз" все еще остается. Данные о количестве дизлайков по-прежнему будут доступны авторам видео в творческой студии YouTube Studio, чтобы они могли оценить эффективность своего контента. А вот зрители не смогут посмотреть число дизлайков под видео автора.
 
В пресс-службе видеохостинга добавили, что предприняли эти меры, "чтобы гарантировать уважительное взаимодействие между зрителями и авторами". Также подчеркнули, что изменения будут постепенно внедряться у всех пользователей, начиная с сегодняшнего дня.
 
Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что компания Facebook изменила свое название на Meta. Название ее главной социальной сети при этом осталось прежним. Цукерберг отметил, что для использования других сервисов компании, пользователям Meta не понадобится аккаунт в фейсбуке.
 
Источник:   Блог YouTube
 Тэги:  youtube, видеохостинг, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.12 Новости компаний Как эффектно и эффективно оформить канал YouTube? 14.12 Общество Сбои в работе YouTube и других сервисов Google фиксируют по всей Украине - РЕДПОСТ 07.01 Наука Twitter запустит собственный Youtube
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 