11.11.2021 11:00 Евгений Клочко

YouTube скроет дизлайки от пользователей

Порой пользователи вовсе не воспроизводят видео, основываясь на большом количестве дизлайков под ним.

Крупнейший видеохостинг Youtube решил пересмотреть политику в отношении оценки пользователями видео. Теперь количество дизлайков к видеоматериалам будет недоступно для зрителей контента. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на личный блог YouTube.

Там отметили, что компания провела эксперимент и выяснила, что отсутствие количества дизлайков позитивно сказывается на поведении зрителей - они не ставят "палец вниз" только лишь из-за плохого отношения к автору.

В команде отметили, что зачастую люди не смотрят то или иное видео, только лишь из-за того, что видят большое количество "дизов".

"Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, в которой создатели имеют возможность добиться успеха и чувствовать возможность безопасно выразить себя", - заявили в компании.

Одновременно с этим возможность поставить "палец вниз" все еще остается. Данные о количестве дизлайков по-прежнему будут доступны авторам видео в творческой студии YouTube Studio, чтобы они могли оценить эффективность своего контента. А вот зрители не смогут посмотреть число дизлайков под видео автора.

В пресс-службе видеохостинга добавили, что предприняли эти меры, "чтобы гарантировать уважительное взаимодействие между зрителями и авторами". Также подчеркнули, что изменения будут постепенно внедряться у всех пользователей, начиная с сегодняшнего дня.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что компания Facebook изменила свое название на Meta . Название ее главной социальной сети при этом осталось прежним. Цукерберг отметил, что для использования других сервисов компании, пользователям Meta не понадобится аккаунт в фейсбуке.