11.11.2021 11:00 Евгений Клочко
YouTube скроет дизлайки от пользователей
Порой пользователи вовсе не воспроизводят видео, основываясь на большом количестве дизлайков под ним.
Крупнейший видеохостинг Youtube решил пересмотреть политику в отношении оценки пользователями видео. Теперь количество дизлайков к видеоматериалам будет недоступно для зрителей контента. Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на личный блог
YouTube.
Там отметили, что компания провела эксперимент и выяснила, что отсутствие количества дизлайков позитивно сказывается на поведении зрителей - они не ставят "палец вниз" только лишь из-за плохого отношения к автору.
В команде отметили, что зачастую люди не смотрят то или иное видео, только лишь из-за того, что видят большое количество "дизов".
"Мы хотим создать инклюзивную и уважительную среду, в которой создатели имеют возможность добиться успеха и чувствовать возможность безопасно выразить себя", - заявили в компании.
Одновременно с этим возможность поставить "палец вниз" все еще остается. Данные о количестве дизлайков по-прежнему будут доступны авторам видео в творческой студии YouTube Studio, чтобы они могли оценить эффективность своего контента. А вот зрители не смогут посмотреть число дизлайков под видео автора.
В пресс-службе видеохостинга добавили, что предприняли эти меры, "чтобы гарантировать уважительное взаимодействие между зрителями и авторами". Также подчеркнули, что изменения будут постепенно внедряться у всех пользователей, начиная с сегодняшнего дня.
Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что компания Facebook изменила свое название на Meta
. Название ее главной социальной сети при этом осталось прежним. Цукерберг отметил, что для использования других сервисов компании, пользователям Meta не понадобится аккаунт в фейсбуке.
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