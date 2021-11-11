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11.11.2021  10:45   Виталий Хиневич

На Харьковщине горел жилой дом

В Купянском районе произошло возгорание частного домовладения.

На Харьковщине горел жилой дом
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 10 ноября около 14:46 спасателям поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке городского типа Шевченково.
 
К моменту прибытия пожарных к месту происшествия, огонь распространился на площади 3 квадратных метра. Горело кровельное покрытие дома и стены. 
 
 
На ликвидацию пожара понадобилось менее часа, причина пожара устанавливается.
 
Напомним, ранее пожарным поступило сообщение от жителей села Изюмское, которые сообщили, что горит жилой дом на территории частного домовладения.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков
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