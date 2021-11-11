11.11.2021 10:45 Виталий Хиневич

На Харьковщине горел жилой дом

В Купянском районе произошло возгорание частного домовладения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 10 ноября около 14:46 спасателям поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке городского типа Шевченково.

К моменту прибытия пожарных к месту происшествия, огонь распространился на площади 3 квадратных метра. Горело кровельное покрытие дома и стены.

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На ликвидацию пожара понадобилось менее часа, причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее пожарным поступило сообщение от жителей села Изюмское, которые сообщили, что горит жилой дом на территории частного домовладения.