11.11.2021 10:30 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 11 ноября

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 975 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 1550 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 222 401 человека. Выздоровело 170 139 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 37 295 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 1057 человек (в том числе 975 жителей города Харькова). 125 человек заболели в Богодуховском районе, 124 – в Лозовском, 119 – в Чугуевском, 54 – в Красноградском, 53 – в Изюмском, 18 – в Купянском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 10 ноября.