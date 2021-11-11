11.11.2021 10:14 Евгений Клочко

Утро начинается не с кофе: в центре Харькова сгорело авто (видео)

Очевидцы услышали сильный хлопок, а затем возгорание автомобиля.

Как сообщает РЕДПОСТ , со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС, 11 ноября утром загорелся автомобиль ВАЗ «Приора», припаркованный у обочины по проспекту Науки, 13.

К месту вызова выехали два отделения спасателей. К моменту их прибытия огнем был охвачен салон автомобиля.

За 40 минут пожарные полностью ликвидировали возгорание транспортного средства. Причина возникновения пожара банальна – короткое замыкание электропроводки.

По информации хозяина сгоревшего автомобиля, он оставил машину и пошел в магазин. Позже его позвали прохожие, сообщили, что машина горит.

Ранее РЕДПОСТ писал о возгорании автомобилей на автостоянке по проспекту Гагарина. К моменту прибытия спасателей огнем был полностью охвачен автомобиль Toyota Rav 4.

Находившиеся рядом с ним авто получили различные повреждения от открытого источника огня.