    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Утро начинается не с кофе: в центре Харькова сгорело авто (видео)
11.11.2021  10:14   Евгений Клочко

Утро начинается не с кофе: в центре Харькова сгорело авто (видео)

Очевидцы услышали сильный хлопок, а затем возгорание автомобиля.

Пожар Харьков: в центре сгорел ВАЗ Приора
 
Как сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС, 11 ноября утром загорелся автомобиль ВАЗ «Приора», припаркованный у обочины по проспекту Науки, 13.
 
К месту вызова выехали два отделения спасателей. К моменту их прибытия огнем был охвачен салон автомобиля.
 
За 40 минут пожарные полностью ликвидировали возгорание транспортного средства. Причина возникновения пожара банальна – короткое замыкание электропроводки.
 
 
По информации хозяина сгоревшего автомобиля, он оставил машину и пошел в магазин. Позже его позвали прохожие, сообщили, что машина горит. 
 
Ранее РЕДПОСТ писал о возгорании автомобилей на автостоянке по проспекту Гагарина. К моменту прибытия спасателей огнем был полностью охвачен автомобиль Toyota Rav 4. 
 
Находившиеся рядом с ним авто получили различные повреждения от открытого источника огня.
 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, авто, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.11 Криминал и происшествия На Харьковщине горел жилой дом 10.11 Криминал и происшествия Дым по всей округе: в Харькове подожгли заброшенную высотку (видео) 10.11 Криминал и происшествия Пытались потушить самостоятельно: на Харьковщине горело предприятие (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 