18.12.2021 19:33 Анжелика Демидова

Гороскоп на 2022 год: кому и что принесет год Тигра

В 2022 году астрологи советуют сделать ревизию отношений, места жительства, а возможно и работы. Корреспондент портала РЕДПОСТ выясняла кому и в чём повезёт, кто добьётся успеха, а кто решит проблемы и даже укрепит своё положение.

Астролог Лариса Гресь отошла от шаблонов составления гороскопа сугубо по знаку Зодиака. И согласно тому, как будут располагаться планеты обозначила, кому именно и на что нужно обратить внимание в 2022 году.

Кому нужно быть предусмотрительным

Родившиеся с 1 по 8 февраля, со 2 по 9 мая, с 4 по 11 августа, с 4 по 11 ноября – перемены в этом году могут испытывать болезненно. Поэтому им стоит быть сдержанными и миролюбивыми. В течение всего года они будут ощущать потребность выразить свою индивидуальность необычным способом, однако им нужно контролировать себя и планировать каждый шаг.

Также, тщательно следить за здоровьем, особенно за состоянием сердечно-сосудистой системы и зрением, не отказываться от лечения, особенно если возраст 45+, а вот плановые операции лучше отложить. Ещё желательно иметь запас финансов под рукой и никому и нисколько не одалживать.

Кому будет сопутствовать успех.

Родившиеся с 6 по 11 сентября и с 4 по 9 января, столкнуться с событиями, которые ощутимо повысят их авторитет. Можно рассчитывать на доброе имя, профессионализм, уверенность в себе и результат.

Родившиеся с 1 по 15 апреля и с 3 по 17 декабря, также могут рассчитывать на успех в карьере и материальном плане, правда небольшой, но всё же успех.

Кому нужно быстрее расстаться с прошлым

Родившиеся с 14 по 18 января, для них год может оказаться тяжёлым. Не исключены стрессы, потери, и тяжкие мысли, но это в том случае, если держаться за старое и ненужное. Это могут быть любовные отношения, деловые, или дружеские. Это может касаться и работы, особенно, если она не позволяет реализовать потенциал и не приносит удовольствия.

Родившиеся с 14 по 18 апреля и с 17 по 21 октября, их также коснуться эти темы и будут проявляться проблемы, но если эти проблемы уже созрели, то их надо разрешить раз и навсегда.

Кому год обещает новые начинания.

Родившиеся с 16 по 20 мая будут наполняться силой воли, это даст им возможность для начала новых проектов, открытия предприятий. У них появится устойчивость и уверенность для смены работы, а может и места проживания.

Кому следует позаботиться о здоровье

Родившимся с 14 по 18 января; с 14 по 18 апреля; с 17 по 21 июля и с 17 по 21 октября и с 17 по 21 сентября, есть смысл использовать 2022 год для психологической работы над собой, для устранения препятствий, которые мешают развиваться и двигаться вперёд. Также следует позаботиться о здоровье, т.к. внутренний негатив может переходить в различные болезни или травмы.

Кому не стоит терять оптимизма

Родившиеся с 12 по 18 июня; с 12 по 18 сентября и с 11 по 17 декабря в 2022 году могут столкнуться с ощущением безвыходности. Не исключены серьёзные трудности относительно реализации проектов или задач. Им будет сложно придерживаться намеченного плана. Но отмахиваться от своих желаний всё же не стоит.

Кому год подарит много позитива

Родившиеся с 10 по 16 марта; с 11 по 17 июля и с 11 по 17 ноября смогут взглянуть на мир другими глазами. Для них 2022 год приготовил много "ярких красок жизни": творчество, вдохновение, любовь и взаимность, благоприятные возможности.

Но все изменения могут происходить очень медленно и незаметно, поэтому надо запастись терпением и верой в то, что всё получиться, так как намечалось.

Кому год подарит новые возможности

Родившиеся с 31 января по 14 февраля, их 2022 год будет проверять на прочность, а это значит будут проявляться болезненные ситуации, разочарование и возможно озлобление и бессилие. Но тех, кто сумел ещё в 2021-м справиться с трудностями, Новый год подарит новые возможности, и они легко переживут все сложности, потому, что у них уже будут расставлены приоритеты и сэкономлены силы.

Кому год воздаст по заслугам

Родившиеся в период со 2 по 16 июня и с 5 по 19 октября, в Новом году получат надёжное положение в жизни, укрепление своего авторитета и уверенность в себе! Жизнь обязательно оценит все усилия, которые будут ими предприняты, они не пройдут даром и желаемое придёт.

Кому год готовит стабильность

Родившимся в период со 2 по 16 мая; с 11 по 18 августа и с 11 по 18 ноября в 2022-м придётся немного сложнее. Весь год им надо будет подбадривать себя мыслью о том, что этот период просто сложный участок, который нужно пройти достойно и, пережить его. Однако, это придаст силы, мудрость и создаст новую устойчивую платформу для 2023 года

Кому год подарит успех

Рождённым под знаком Рыбы и в первые дни знака Овна, до 29 марта удача придет в обязательном порядке. Есть смысл вспомнить, что значимого и важного было приблизительно 12 лет назад, и скорее всего, удача может прийти примерно "с этой же стороны"!

Но, это не повод, уверяет Лариса Гресь, чтобы не верить в удачу всем остальным. Просто не надо бояться новых обязанностей, не стоит торопить время, заглядывать в слишком далёкое будущее, а просто жить настоящим, и не забывать планировать текущие дела.