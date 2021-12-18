Возле крупного ТРЦ в Харькове произошло ДТП

На территории парковочной зоны произошло дорожно-транспортное происшествие.
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Главное – грамотно расходовать свои силы. Если будете бросаться на дела с полной самоотдачей, к вечеру это может быть чревато упадком сил.
Ожидается небольшой мокрый снег, возможно, с дождем. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха будет колебаться от +2°С до -5°С мороза.
С 2000 года каждое 18 декабря мир отмечает международный день тех, кто отважно ищет лучшей жизни.
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