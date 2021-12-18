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18.12.2021  19:15   Виталий Хиневич

Возле крупного ТРЦ в Харькове произошло ДТП

На территории парковочной зоны произошло дорожно-транспортное происшествие.

ДТП Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.
 
Сообщается, что возле торгово-равлекательного центра «Караван» на территории парковки произошло ДТП. Не смогли разминуться Hyundai Accent и Ford Fusion. Автомобили в результате столкновения получили серьезные повреждения.
 
 
Очевидцы сообщают, что водители на вид трезвые, места для совершения маневров было достаточно.
 
Напомним, ранее в Харькове школьный автобус с детьми попал в тройное ДТП.
 
Источник:   ХС
 Тэги:  дтп, харьков
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