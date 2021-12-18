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18.12.2021  20:25   Виталий Хиневич

Польша изменила условия въезда для украинцев из-за коронавируса

Республика Польша упростила ряд требований для лиц, которые въезжают на территорию страны.

Коронавирус Польша
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Telegram-канал МВД Украины.
 
Отмечается, что теперь не нужно при въезде в страну предъявлять негативный ПЦР-тест. Однако данные изменения коснутся лишь детей возрастом до 5 лет, граждан которые сдают экзамены в учебных учреждениях либо подтверждают квалификацию профессии и опекунов этих лиц.
 
 
Тоже самое касается лиц, которые пересекают государственную границу с  целью выполнения определенных работ, а именно: водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных судов, обслуживающий персонал поездов, члены экипажа морских судов, лица, работающие в медицинских учреждениях.
 
Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что на портале Министерства иностранных дел Украины размещена интерактивная карта мира, на которой расположена актуальная информация о визах, разрешениях и ограничениях для въезда украинцев в страну назначения в условиях пандемии COVID-19.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  коронавирус, польша, харьков
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