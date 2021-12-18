18.12.2021 20:25 Виталий Хиневич

Польша изменила условия въезда для украинцев из-за коронавируса

Республика Польша упростила ряд требований для лиц, которые въезжают на территорию страны.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Telegram-канал МВД Украины.

Отмечается, что теперь не нужно при въезде в страну предъявлять негативный ПЦР-тест. Однако данные изменения коснутся лишь детей возрастом до 5 лет, граждан которые сдают экзамены в учебных учреждениях либо подтверждают квалификацию профессии и опекунов этих лиц.

Тоже самое касается лиц, которые пересекают государственную границу с целью выполнения определенных работ, а именно: водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных судов, обслуживающий персонал поездов, члены экипажа морских судов, лица, работающие в медицинских учреждениях.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что на портале Министерства иностранных дел Украины размещена интерактивная карта мира , на которой расположена актуальная информация о визах, разрешениях и ограничениях для въезда украинцев в страну назначения в условиях пандемии COVID-19.