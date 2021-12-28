28.12.2021 19:59 Дмитрий Колоней

Помогите найти: под Харьковом пропал пожилой мужчина с татуировкой (фото)

Разыскивается Сергей Светличный из пригорода Харькова.



Поисковый отряд "Милена"

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковый отряд "Милена", 19 декабря 2021 года из своего дома на улице 5-го сентября в Мерефе в черной шапке, черной дутой куртке, сером или синем свитере, черных штанах и легких темно-синих кроссовках вышел Сергей Николаевич Светличный - невысокий (160-170 см), голубоглазый, худощавый, седовласый мужчина с залысиной и пропал без вести.

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Особыми приметами Сергея Николаевича являются татуировка на левой руке "Лена" и гематома на голени. Кто знает, где находится пожилой житель Мерефы, обращаться по телефонам 068-777-0-112 или 102.

Напомним, ранее мы писали о том, что найден живым пропавший больше месяца назад мужчина в районе Конного рынка.