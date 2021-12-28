28.12.2021 19:31 Валерия Кононова

Парад планет: где и когда можно увидеть

Парад планет будет длиться неделю, и за это время на небе предстанут шесть планет Солнечной системы.

Корреспондент РЕДПОСТ разбирался, где и когда можно будет увидеть это астрологическое явление.

Даты, в которые это редкое явление можно будет наблюдать, это 28 декабря – 3 января. Оно буквально ознаменует конец текущего и начало следующего года. В конце 2021 года на небе будет видно лишь три планеты: Юпитер, Сатурн и Венеру. А уже в начале 2022-го появятся Меркурий, Нептун и Уран.

Увидеть парад можно будет буквально везде. А вот когда – это важный момент. После полного захода солнца. Подождите буквально полчаса и после отправляйтесь на поиски планет в небе. Смотреть нужно будет на юго-запад. Только не затягивайте с выходом на улицу для поиска планет, они идут вместе с солнцем, а потому достаточно быстро после заката начинают скрываться за горизонтом! Только Нептун и Уран будет видно всё темное время суток, правда только в телескоп.

Самой яркой окажется Венера, второе по яркости место займёт Юпитер, ну а за ним Сатурн. Но, в общем и целом, чтобы не крутить головой по сторонам можно воспользоваться приложениями со звездными картами. Одно из самых удобных на наш взгляд – StarWalk . Но также можно использовать SkyViewLite StarTracker , да их в общем-то не мало. Наведите приложение на звёздное небо и найдите заветную Венеру, тогда найти остальные планеты будет не сложно.

Напомним, 25 декабря 2021 года в космос запустили телескоп Джеймса Уэбба . Он сделает снимки самых первых звезд и галактик и попытается обнаружить жизнь на других планетах. Первые открытия ученые надеются совершить уже в 2022 году.