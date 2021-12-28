28.12.2021 19:15 Евгений Клочко

Белая стихия: Харьков замело снегом (фото)

Наконец в Харьков пришла настоящая снежная зима. 28 декабря с обеда пошел снег и, по прогнозам синоптиков, снегопад не прекратится и на следующий день.

Фотокорреспондент РЕДПОСТ Василий Голосный вышел в центр города передать своими снимками всю прелесть снежного морозного вечера в Харькове.

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