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28.12.2021  19:15   Евгений Клочко

Белая стихия: Харьков замело снегом (фото)

Наконец в Харьков пришла настоящая снежная зима. 28 декабря с обеда пошел снег и, по прогнозам синоптиков, снегопад не прекратится и на следующий день.

Снежная стихия: Харьков замело метелью (фото)

Фотокорреспондент РЕДПОСТ Василий Голосный вышел в центр города передать своими снимками всю прелесть снежного морозного вечера в Харькове.

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Тэги:  снег, метель, погода, харьков
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