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20.12.2021  15:49   Дмитрий Колоней

Искали больше месяца: в Харькове найден пропавший у Конного рынка мужчина

В Харькове поисковики нашли 41-летнего Дмитрия Колодяжного.


Поисковый отряд "Милена"
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Поисковую группу "Милена", в Харькове успешно завершились поиски 41-летнего харьковчанина Дмитрия Колодяжного. Мужчина найден живым.
 
 
Дмитрий - худощавый, русоволосый мужчина, 9 ноября 2021 года в камуфлированной куртке, теплых черных спортивных штанах и голубых мокасинах вышел из своего дома в районе станции метро "Защитников Отечества" в сторону Конного рынка. С тех пор он пропал. Особыми приметами харьковчанина являлись плохо функционирующая левая рука, послеоперационный шрам в районе ключицы и татуировка "Д" на пальце руки.
 
Напомним, ранее мы писали о том, как полицейские искали ночью пропавшую на Харьковщине пенсионерку.
 
Тэги:  пропал, найден мужчина, харьков, конный рынок, дмитрий колодяжный
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