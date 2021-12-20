20.12.2021 15:49 Дмитрий Колоней

Искали больше месяца: в Харькове найден пропавший у Конного рынка мужчина

В Харькове поисковики нашли 41-летнего Дмитрия Колодяжного.



Поисковый отряд "Милена"

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Поисковую группу "Милена", в Харькове успешно завершились поиски 41-летнего харьковчанина Дмитрия Колодяжного. Мужчина найден живым.

Дмитрий - худощавый, русоволосый мужчина, 9 ноября 2021 года в камуфлированной куртке, теплых черных спортивных штанах и голубых мокасинах вышел из своего дома в районе станции метро "Защитников Отечества" в сторону Конного рынка. С тех пор он пропал. Особыми приметами харьковчанина являлись плохо функционирующая левая рука, послеоперационный шрам в районе ключицы и татуировка "Д" на пальце руки.

Напомним, ранее мы писали о том, как полицейские искали ночью пропавшую на Харьковщине пенсионерку.