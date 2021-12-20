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20.12.2021  15:40   Виталий Хиневич

Отдала деньги и была изнасилована: в Харькове суд вынес приговор преступнику

Злоумышленник ограбил и изнасиловал женщину.

Ограбление женщины в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
 
Отмечается, что в июне текущего года 31-летний житель Чугуевского района увидел одинокую женщину, которая шла по улице Коновалова в Харькове. Мужчина, угрожая ножом прохожей, требовал отдать все ценности, которые были при ней.  Потерпевшая испугалась нападавшего и отдала ему все личные деньги. После этого злоумышленник изнасиловал женщину.
 
 
Червонозаводской суд Харькова приговорил гражданина к 8 годам лишения свободы. На данный момент приговор суда не вступил в законную силу, так как длится срок апелляционного обжалования.
 
Напомним, ранее харьковские правоохранители оперативно задержали мужчину, изнасиловавшего свою квартиросъемщицу.
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  криминал, ограбление, харьков
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