20.12.2021 15:40 Виталий Хиневич

Отдала деньги и была изнасилована: в Харькове суд вынес приговор преступнику

Злоумышленник ограбил и изнасиловал женщину.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что в июне текущего года 31-летний житель Чугуевского района увидел одинокую женщину, которая шла по улице Коновалова в Харькове. Мужчина, угрожая ножом прохожей, требовал отдать все ценности, которые были при ней. Потерпевшая испугалась нападавшего и отдала ему все личные деньги. После этого злоумышленник изнасиловал женщину.

Червонозаводской суд Харькова приговорил гражданина к 8 годам лишения свободы. На данный момент приговор суда не вступил в законную силу, так как длится срок апелляционного обжалования.

Напомним, ранее харьковские правоохранители оперативно задержали мужчину, изнасиловавшего свою квартиросъемщицу.