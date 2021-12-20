20.12.2021 15:18 Анжелика Демидова

Подарки ко Дню Святого Николая. Харьковская ребятня принимает поздравления (фото)

С Днём Святого Николая и наступающим Новым годом харьковскую детвору поздравил мэр города Игорь Терехов, сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ.



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Мэр Харькова побывал в общеобразовательной школе-интернате №14, где обучаются дети из малообеспеченных семей и семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Сейчас там находится 120 воспитанников в возрасте от 6 до 15 лет. В интернате дети находятся на полном обеспечении, они там учатся и могут пребывать круглосуточно с понедельника по пятницу.

Игорь Терехов пообщался со школьниками и по традиции вручил всем сладкие подарки.

"Я вас поздравляю с Днём Святого Николая. Это один из самых добрых праздников в году. И так как вы были целый год послушными вам положены подарки. Ребята будьте здоровыми и счастливыми, такими же послушными и главное хорошо учитесь", - сказал Игорь Терехов.

Мэр также отметил, что воспитанники школы-интерната, как и других учебных учреждений города, смогут посетить музыкальную сказку-спектакль "Время желаний в Стране чудес", который состоится в Харьковском муниципальном культурном центре. Планируется, что мюзикл посмотрят около 25 тысяч детей. Также в городе будет проходить масса других развлекательных праздничных мероприятий, в том числе и на главной площади города у центральной ёлки.

Игорь Терехов уверен, что харьковская ребятня весело проведёт школьные каникулы.

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