16.12.2021 16:00 Виталий Хиневич

Полицейские искали ночью пропавшую на Харьковщине пенсионерку

В Харьковской области правоохранители искали пенсионерку с потерей памяти.

Об этом сообщает РЕДПОС Т со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 15 декабря около 21:00 в полицию поступило сообщение от 27-летней жительницы города Первомайский. Женщина сообщила стражам порядка, что ее 79-летняя бабушка ушла из дома и не вернулась.

Родственница предоставила приметы пропавшей, а также уточнила, что та ранее терялась, но ее находили. Документов, денег и мобильного телефона пенсионерка при себе не имела.

Кроме этого сообщается, что пользователи социальных сетей сообщили, что видели пропавшую гражданку в электричке сообщением «Лихачово-Харьков». Полицейские всю ночь проверяли данную информацию и опрашивали людей, однако это результатов не дало.

Утром 16 декабря в отделение полиции поступило сообщение от водителя, который на трассе увидел пожилую женщину, направлявшуюся в сторону города Лозовая. На место немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции и обнаружила разыскиваемую.

Напомним, 15 декабря около 8:30 сотрудникам полиции Чугуевщины поступило сообщение от матери 14-летней девочки. Женщина сообщила, что ее дочь не вернулась домой ночевать.