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16.12.2021  16:00   Виталий Хиневич

Полицейские искали ночью пропавшую на Харьковщине пенсионерку

В Харьковской области правоохранители искали пенсионерку с потерей памяти.

В Харьковской области искали пенсионерку
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что 15 декабря около 21:00 в полицию поступило сообщение от 27-летней жительницы города Первомайский. Женщина сообщила стражам порядка, что ее 79-летняя бабушка ушла из дома и не вернулась. 
 
Родственница предоставила приметы пропавшей, а также уточнила, что та ранее терялась, но ее находили. Документов, денег и мобильного телефона пенсионерка при себе не имела.
 
Кроме этого сообщается, что пользователи социальных сетей сообщили, что видели пропавшую гражданку в электричке сообщением «Лихачово-Харьков». Полицейские всю ночь проверяли данную информацию и опрашивали людей, однако это результатов не дало.
 
 
Утром 16 декабря в отделение полиции поступило сообщение от водителя, который на трассе увидел пожилую женщину, направлявшуюся в сторону города Лозовая. На место немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции и обнаружила разыскиваемую. 
 
Напомним, 15 декабря около 8:30 сотрудникам полиции Чугуевщины поступило сообщение от матери 14-летней девочки. Женщина сообщила, что ее дочь не вернулась домой ночевать.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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