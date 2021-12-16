16.12.2021 15:48 Валерия Кононова

Продажа ёлок в Харькове стартовала: сколько стоит новогоднее дерево

По городу последние пять дней стали появляться точки продажи зеленых красавиц. В основном в продаже сосна. А вот в том, когда лучше покупать дерево и сколько оно будет стоить харьковчанам в этом году, разбирался корреспондент РЕДПОСТ.

Пообщались мы с продавцом на точке недалеко от рынка "Героев труда". Говорят, они появились тут 4 дня назад, их коллеги через дорогу стоят первый день. В целом же подобные места продажи новогодних деревьев появляются понемногу в Харькове последние пять дней.

Пока что выбор еще велик и можно подобрать себе подходящее дерево. По словам мужчины, лучше купить дерево до 20 декабря. Конечно, ему придется дольше стоять у вас в квартире или доме, но, опираясь на свой опыт, говорит "Если вы хотите купить елку 28 числа, выбора у вас не будет, лучше сделать это до 20-го".

Мы также заметили, что многие деревья желтоватые. И на это получили комментарий - большинство растений, которые покупают харьковчане к Новому году, это верхушки, а не специально выращенное дерево, поэтому их иголки частично желтые.

В вопросе ценовой политики все достаточно просто. Стартуют цены от 350 грн. На вопрос о том, за какую это сосну, продавец добро смеется и говорит "за страшненькую". Цены за что-то более приличное и зеленое стартуют от 500 гривен, но стремительно приближаются к 1000. В среднем хорошее дерево обойдется в 800-850 грн.

Напомним, что для того, чтобы выбрать хорошую елку к Новому году, если вы предпочитаете "живую" красавицу, стоит следовать нескольким советам:

Вам нужно выбрать размер. Для этого стоит учесть несколько моментов: будет ли дерево стоять на полу или на подставке/тумбе и насколько помещение велико. Обычно большие комнаты требуют 2-3 метровой елки, в тот момент как, например, на кухне можно поставить мини-ёлочку до 1 метра.

Ориентируйтесь на то, чтобы иголки хвойного дерева не были слишком желтыми и сухими, иначе оно слишком быстро погибнет и будет радовать разве что кипой иголок на полу.

Внимание к толщине веток поможет разместить все любимые игрушки без угрозы их падения.

Ранее мы сообщали, где в Украине можно купить самую дешевую елку.