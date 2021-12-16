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16.12.2021  15:35   Яна Чернобай

В Харькове украсят иллюминациями еще несколько локаций

Харьков продолжает готовиться к новогодним праздникам.

Украшение к Новому году
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Город продолжает насыщаться и переливаться яркими красками новогодних огней – гирлянды, иллюминация, инсталляции украсили улицы и площади.
 
«Я сегодня дал распоряжение о том, чтобы не только центральную часть города украшали – здесь, действительно здорово, очень много появляется новых украшений и появится еще. Харьковчан ждут определенные сюрпризы. Будет очень красиво! Хочу, чтобы во всех частях города чувствовалась новогодняя атмосфера, было радостно и празднично»,  –  сообщил Игорь Терехов Харьковский городской голова.
 
 
Кроме этого, отметил Игорь Терехов, новогодние локации появятся во всех районах города. Праздничное убранство наденут такие места отдыха, как Зелёный гай, Саржин Яр, парк Победы и парк Юность.
 
Напомним, ранее мы писали, как привлечь удачу в год Тигра, а также что ожидает Харьков в 2022 году.
 
Тэги:  новый год, харьков, украшения
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