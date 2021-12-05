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05.12.2021  20:16   Анжелика Демидова

Год Тигра: что поможет привлечь удачу в 2022 году

2022 - год Водяного Тигра. По Восточному календарю он наступает 1 февраля 2022. Готовиться к его встрече стоит заранее и самым простым способом является приобретение символа хозяина будущего года.

Корреспондент РЕДПОСТ выяснял, во сколько обойдётся покупка сувениры.
 
Если в год Кролика, Собаки или Крысы почитали Китайского календаря могли без проблем приобрести это животные в натуральном виде, то с тигром всё не так просто. Столь экзотическое животные практически нигде не достать, большинству не по карману да и содержание его влетит в копеечку, не говоря уже о том, что это может быть небезопасно. 
Выход из положения - тигр в миниатюре.
 
Самый простой и доступный - это магнит в виде тигрёнка, во первых, дёшево, от 20 гривен, во вторых, место, где он будет радовать предостаточно, любая металлическая поверхность.
 
Год Тигра сувениры
 
Чуть дороже, от 29 гривен похожие брелки, а вот от 50 до 70 гривен небольшие забавные статуэтки. 
 
Год Тигра сувениры
 
От 59 гривен цена кружки с символом года, которая ежедневно, круглый год, будет на виду, как впрочем и настенный перекидной календарь, за такую же цену, который тоже вполне поможет завоевать расположение покровителя будущего года. 
 
Год Тигра сувениры
 
Год Тигра сувениры
 
Оберегом года может стать также мягкая игрушка, которая ещё и порадует детвору. Полосатые пушистики, правда, совсем небольшие стоят опять же от 59 гривен,  побольше - от 159. А вот тигрёнок более внушительных размеров от 399 гривен.
 
Год Тигра сувениры
 
Год Тигра сувениры
 
С талисманом года можно и встретить сам Новый год, к примеру, украсить ёлку игрушками с изображением тигра. Стоит одна такая минимум 50 гривен. Детям также можно приобрести карнавальную маску с изображением полосатого зверя за 45 гривен или даже шапку, в которой вполне можно пройтись по улице, её стоимость уже 85 гривен. 
 
Год Тигра сувениры
 
Год Тигра сувениры
 
Год Тигра сувениры
 
Разнообразие супермаркетов эконом-класса в плане выбора новогодних символов не очень большое, но за то цены вполне приемлемые. И если хочется приобрести что-то более существенное и презентабельное, следует отправиться в магазины более высокого класса, ассортимент там внушительнее. Можно приобрести более дорогостоящие сувениры и украшения, главное, чтобы они были из натуральных материалов, потому что тигр - свободолюбивый, прямолинейный и не любит фальши. Можно приобрести что-то и для интерьера, к примеру, подушки, покрывала или постельное бельё с изображением Хозяина-2022 года или просто с тигровым принтом. 
 
В любом случае, чтобы вы не приобрели, получайте удовольствие, научитесь радоваться пусть даже небольшой и не дорогой покупке. Ведь главное это хорошее настроение, тем более, когда всё вокруг уже говорит о том, что Новый год совсем скоро!
 
Напомним, с 9 декабря вводится в обращение монета номиналом в 5 гривен с изображением тигра, как символа 2022 года.
 
Тэги:  календарь, новый год, сувениры, харьков
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