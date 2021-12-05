05.12.2021 20:16 Анжелика Демидова

Год Тигра: что поможет привлечь удачу в 2022 году

2022 - год Водяного Тигра. По Восточному календарю он наступает 1 февраля 2022. Готовиться к его встрече стоит заранее и самым простым способом является приобретение символа хозяина будущего года.

Корреспондент РЕДПОСТ выяснял, во сколько обойдётся покупка сувениры.

Если в год Кролика, Собаки или Крысы почитали Китайского календаря могли без проблем приобрести это животные в натуральном виде, то с тигром всё не так просто. Столь экзотическое животные практически нигде не достать, большинству не по карману да и содержание его влетит в копеечку, не говоря уже о том, что это может быть небезопасно.

Выход из положения - тигр в миниатюре.

Самый простой и доступный - это магнит в виде тигрёнка, во первых, дёшево, от 20 гривен, во вторых, место, где он будет радовать предостаточно, любая металлическая поверхность.

Чуть дороже, от 29 гривен похожие брелки, а вот от 50 до 70 гривен небольшие забавные статуэтки.

От 59 гривен цена кружки с символом года, которая ежедневно, круглый год, будет на виду, как впрочем и настенный перекидной календарь, за такую же цену, который тоже вполне поможет завоевать расположение покровителя будущего года.

Оберегом года может стать также мягкая игрушка, которая ещё и порадует детвору. Полосатые пушистики, правда, совсем небольшие стоят опять же от 59 гривен, побольше - от 159. А вот тигрёнок более внушительных размеров от 399 гривен.

С талисманом года можно и встретить сам Новый год, к примеру, украсить ёлку игрушками с изображением тигра. Стоит одна такая минимум 50 гривен. Детям также можно приобрести карнавальную маску с изображением полосатого зверя за 45 гривен или даже шапку, в которой вполне можно пройтись по улице, её стоимость уже 85 гривен.

Разнообразие супермаркетов эконом-класса в плане выбора новогодних символов не очень большое, но за то цены вполне приемлемые. И если хочется приобрести что-то более существенное и презентабельное, следует отправиться в магазины более высокого класса, ассортимент там внушительнее. Можно приобрести более дорогостоящие сувениры и украшения, главное, чтобы они были из натуральных материалов, потому что тигр - свободолюбивый, прямолинейный и не любит фальши. Можно приобрести что-то и для интерьера, к примеру, подушки, покрывала или постельное бельё с изображением Хозяина-2022 года или просто с тигровым принтом.

В любом случае, чтобы вы не приобрели, получайте удовольствие, научитесь радоваться пусть даже небольшой и не дорогой покупке. Ведь главное это хорошее настроение, тем более, когда всё вокруг уже говорит о том, что Новый год совсем скоро!

Напомним, с 9 декабря вводится в обращение монет а номиналом в 5 гривен с изображением тигра, как символа 2022 года.