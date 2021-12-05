    
Главная Новости Харькова Общество Чистые Уды: "Trash Killer" почти на 100% заполнился мусором всего за неделю (видео)
05.12.2021  20:42   Евгений Клочко

Чистые Уды: "Trash Killer" почти на 100% заполнился мусором всего за неделю (видео)

Уловитель мусора Trash Killer, который установили экоактивисты на реке Уды, всего за неделю после появления оказался почти заполнен.

Trash Killer мусорный уловитель на реке Уды
 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на экоактивиста Артема Приходько, через 7 дней с момента запуска уловителя его корзина была заполнена на 80%.
 
"Пластик, стекло, пенопласт и пластиковые ушные палочкам сейчас улавливает на данный момент уловитель", - сообщил на своей страницу в Фейсбук Артем Приходько.
 

Напомним, уловитель мусора «Trash Killer» установили на реке Уды в районе Жихарской плотины 26 ноября.
 
Это первая и пока единственная разработка в Украине, благодаря которой плывущий по реке мусор задерживается понтонными уловителями и направляется в мусоросборник.
 
Экоактивисты сообщили, что начали очищать эту реку с 15 мая, но решили просто на уборке не ограничиваться и установить такой аппарат. Его разработкой занялся один из экоактивистов - Андрей, а в исполнении ему помог завод им. Фрунзе, там сварили всю конструкцию.
 
Принцип работы очистительного сооружения предельно прост: мусор, который плывет по реке, понтонные уловители направляют в сторону мусорной корзины. Потом эти нечистоты активисты будут сортировать и передавать на полигон и на переработку.
 
Также на берегу реки установили камеры слежения, чтобы контролировать наполнение корзины и одновременно с этим наблюдать за тем мусором, который не поместится в корзину, чтобы доставать его самостоятельно.
 
Источник:   Артем Приходько
 Тэги:  река уды, уловитель мусора, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.11 Общество На реке Уды в Харькове установлен мусорный уловитель «Trash Killer»   23.11 Общество В Харькове установят первый в Украине мусорный уловитель 26.11 Общество У Добкина обещают поставить временный мост через реку Уды вместо разрушенного
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 