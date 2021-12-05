05.12.2021 20:42 Евгений Клочко

Чистые Уды: "Trash Killer" почти на 100% заполнился мусором всего за неделю (видео)

Уловитель мусора Trash Killer, который установили экоактивисты на реке Уды, всего за неделю после появления оказался почти заполнен.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на экоактивиста Артема Приходько, через 7 дней с момента запуска уловителя его корзина была заполнена на 80%.

"Пластик, стекло, пенопласт и пластиковые ушные палочкам сейчас улавливает на данный момент уловитель", - сообщил на своей страницу в Фейсбук Артем Приходько.

Это первая и пока единственная разработка в Украине, благодаря которой плывущий по реке мусор задерживается понтонными уловителями и направляется в мусоросборник.

Экоактивисты сообщили, что начали очищать эту реку с 15 мая, но решили просто на уборке не ограничиваться и установить такой аппарат. Его разработкой занялся один из экоактивистов - Андрей, а в исполнении ему помог завод им. Фрунзе, там сварили всю конструкцию.

Принцип работы очистительного сооружения предельно прост: мусор, который плывет по реке, понтонные уловители направляют в сторону мусорной корзины. Потом эти нечистоты активисты будут сортировать и передавать на полигон и на переработку.

Также на берегу реки установили камеры слежения , чтобы контролировать наполнение корзины и одновременно с этим наблюдать за тем мусором, который не поместится в корзину, чтобы доставать его самостоятельно.