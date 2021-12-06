06.12.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 6 декабря

Новая неделя начнется пасмурным понедельником с осадками. Во второй половине дня ожидается дождь, местами с мокрым снегом.





Благодаря поступлению теплой воздушной массы субтропического происхождения, погода на следующей неделе больше будет напоминать вторую половину октября, чем декабрь. Ждите аномальное тепло с дождями – отклонение среднесуточных температур от нормы составит +6...+8 °C. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 6 декабря:

Утром пасмурно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха -1°...+2°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 62%. Температура воздуха +2...+4°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 79%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидаются небольшие геомагнитные колебания, которые не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. На небе мало облаков – будет ясно, но холодно.



Тучи закрыли солнце, значит скоро начнется буран.



Месяц четкий и с острыми «рожками» – зима будет студеной.



Если в этот день идет мелкий снег и дует ветер с севера, то 6 июня должен пролиться холодный дождь.