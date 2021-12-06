Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 6 декабря

Новая неделя начнется пасмурным понедельником с осадками. Во второй половине дня ожидается дождь, местами с мокрым снегом.
Благодаря поступлению теплой воздушной массы субтропического происхождения, погода на следующей неделе больше будет напоминать вторую половину октября, чем декабрь. Ждите аномальное тепло с дождями – отклонение среднесуточных температур от нормы составит +6...+8 °C. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха -1°...+2°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 62%. Температура воздуха +2...+4°C (ощущается как -2°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 79%. Температура воздуха +1°...+2°C (ощущается как -3°C). Ветер юго-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 96%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидаются небольшие геомагнитные колебания, которые не приведут к возникновению магнитных бурь.
Народные приметы. На небе мало облаков – будет ясно, но холодно.
Тучи закрыли солнце, значит скоро начнется буран.
Месяц четкий и с острыми «рожками» – зима будет студеной.
Если в этот день идет мелкий снег и дует ветер с севера, то 6 июня должен пролиться холодный дождь.
Идеи, которые придут в голову, могут оказаться очень ценными, однако не стоит торопиться с их реализацией, окончательное решение лучше отложить на потом.
Новая неделя начнется пасмурным понедельником с осадками. Во второй половине дня ожидается дождь, местами с мокрым снегом.
Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.
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