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15.12.2021  12:15   Виталий Хиневич

Ушла гулять и не вернулась: в Харьковской области искали подростка

Девочка ушла вечером гулять и не вернулась домой ночевать.

Поиски подростка Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что 15 декабря около 8:30 сотрудникам полиции Чугуевщины поступило сообщение от матери 14-летней девочки. Женщина сообщила, что ее дочь не вернулась домой ночевать.
 
Правоохранители незамедлительно преступили к поиску пропавшего ребенка. В скором времени ее удалось найти у знакомых, свои действия девочка объяснила тем, что просто хотела погулять.
 
 
В отношении родителей был составлен протокол согласно части 1 статьи 184 Административного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает предупреждение или штраф от 850 до 1700 гривен.
 
Напомним, подростков, сбежавших из дома на авто, нашли через трое суток в Харькове.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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