15.12.2021 12:15 Виталий Хиневич

Ушла гулять и не вернулась: в Харьковской области искали подростка

Девочка ушла вечером гулять и не вернулась домой ночевать.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что 15 декабря около 8:30 сотрудникам полиции Чугуевщины поступило сообщение от матери 14-летней девочки. Женщина сообщила, что ее дочь не вернулась домой ночевать.

Правоохранители незамедлительно преступили к поиску пропавшего ребенка. В скором времени ее удалось найти у знакомых, свои действия девочка объяснила тем, что просто хотела погулять.

В отношении родителей был составлен протокол согласно части 1 статьи 184 Административного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает предупреждение или штраф от 850 до 1700 гривен.

Напомним, подростков, сбежавших из дома на авто, нашли через трое суток в Харькове.