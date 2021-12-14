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14.12.2021  09:32   Рита Парфенова

Подростков, сбежавших из дома на авто, нашли через трое суток в Харькове (видео)

15-ти и 10-летний парни сами доехали из Тростянца до Богодухова.

Криминал Харьков: нашли подростков, сбежавших из дома в Тростянце

Трое суток продолжались поиски ребят, которые сбежали из приемной семьи в городе Тростянце Сумской области. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд Милена.

Заявление в полицию о пропаже детей возрастом 10 и 15 лет, 10 декабря подала в полицию Тростянца их приемная мать. Ребята ушли из дома накануне ночью, вместе с ними из гаража пропал автомобиль «Форд Фокус».

Поиски несовершеннолетних велись трое суток: полицейские опрашивали друзей и знакомых ребят, проверяли места, где они могли находиться, водителей, ехавших в тот период из Тростянца в Харьков, просили просмотреть регистраторы.

В понедельник, 13 декабря, в поле недалеко от города Богодухов Харьковской области правоохранители нашли автомобиль, пропавший в тот день вместе с ребятами. А через несколько часов подростков обнаружили на входе в метрополитен на железнодорожном вокзале Харькова.

Ребята рассказали, что у них сломалась машина и они двое суток провели в ней, а накануне попросились переночевать к доверчивым гражданам. Свой уход из дома старший мальчик объяснил тем, что разбил телефон, приемный отец его отругал и парень решил больше не оставаться в это семье.

Ранее мы писали о том, как в селе Мосьпаново Чугуевского района всю ночь искали 9-летнюю девочку. Около половины шестого утра следующего дня девочку нашли на возле заброшенного дома. Осмотр медиков показал, что ребенок в порядке.

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  пропал без вести, харьков
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