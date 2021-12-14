В семи районах Харькова отключат холодную воду 14 декабря. Список адресов

В этот день

Гороскоп на 14 декабря для всех знаков Зодиака: что обещают звезды Главным ключом к успеху станет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 14 декабря С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.