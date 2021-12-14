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14.12.2021  08:55   Рита Парфенова

В семи районах Харькова отключат холодную воду 14 декабря. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район:

  • пр. Московский, 27 (п. №,) до 17:00 14 декабря,
  • ул. Продольная, 3 (п. №2, стояк) до 20:00 14 декабря,
  • ул. Дружбы Народов, 231 (п. №4, стояк) до 20:00 14 декабря.

Московский район:

  • ул. Академика Павлова, 140 (п. №5) до 17:00 14 декабря,
  • ул. Героев Труда, 25/71-г (п. №1, стояк) до 17:00 14 декабря,
  • ул. Героев Труда, 19-б (п. №2, стояк) до 20:00 14 декабря,
  • пр. Тракторостроителей, 103 до 20:00 14 декабря,
  • ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 30-б,г до 20:00 14 декабря.

Новобаварский район:

  • ул. Власенко, 9 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 14 декабря,
  • ул. Селянская, 24 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 14 декабря.

Основянский район:

  • пер. Армянский, 1/3 (стояк) до 18:00 14 декабря.

Слободской район:

  • пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк) до 20:00 14 декабря,
  • ул. Танкопия, 6 (п. №9, спаренный стояк) до 20:00 14 декабря.

Холодногорский район:

  • ул. Полтавский Шлях, 8 (п. №1) до 20:00 14 декабря,
  • ул. Благовещенская (Карла Маркса), 2/15 до 20:00 14 декабря,
  • ул. Большая Панасовская (Котлова), 209-а (п. №1) до 20:00 14 декабря,
  • ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с) до 20:00 14 декабря.

Шевченковский район:

  • ул. Новгородская, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 14 декабря,
  • ул. Рымарская, 23, 23-а (п. №1-3) до 20:00 14 декабря.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 13 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов восьми районов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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