14.12.2021 08:49 Евгений Клочко

В харьковской подземке нацгвардейцы поздравляют пассажиров (фото)

Нацгвардейцы поздравляют харьковчан с новогодними и Рождественскими праздниками из открыток в метрополитене.

Как сообщает РЕДПОСТ , полиграфическая продукция была размещена на станциях и в вагонах Харьковского метрополитена при содействии Департамента инфраструктуры Харьковского городского совета.

Одна из фотостудий Харькова бесплатно предоставила свои локации для реализации проекта. Моделями выступили военнослужащие Восточного территориального управления и Национальная академия Национальной гвардии Украины. Проект консультировали преподаватели факультета аудиовизуальных искусств ХГАК и Кафедра медиакоммуникаций ХНУ имени В. Н. Каразина.

Поэтому пассажиры Харьковского метрополитена уже имеют возможность получить новогодние пожелания от военнослужащих Восточного ОТО НГУ и курсантов Национальной академии Национальной гвардии Украины – 1000 листовок формата А3 уже размещены во всех вагонах и на всех станциях. Экспозиция продлится до 13 января 2022 года.

Общий бюджет проекта составляет более 130 тысяч гривен, но благодаря тому, что все участники воплощали его на волонтерской основе, не потрачено ни копейки государственных средств.

Ранее мы сообщали, что в Харькове запустили проект "Поэзия в движении" . С 18 ноября в вестибюлях и подвижном составе метрополитена можно буыло приобщиться к творчеству чешских поэтов.