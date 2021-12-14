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14.12.2021  08:33   Рита Парфенова

Патрульные в Харькове оштрафовали водителя, лихачевшего на Клочковской (видео)

Водителя ВАЗ 21121 привлекли к ответственности на нарушение правил дорожного движения.

Криминал Харьков: На Клочковской водитель ВАЗ нарушил ПДД

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на управление патрульной полиции Харьковской области.

Утром 13 декабря на улице Клочковской в Харькове водитель ВАЗ 21121 выехал на встречку и проехал перекресток на красный сигнал светофора. Об этом патрульным сообщили на ​​линию 102, а видео нарушения появилось в социальных сетях. В тот же день правоохранители вычислили нарушителя.

На мужчину инспекторы составили административное постановление по ч.2 ст.122 (проезд перекрестка на запрещенный сигнал светофора) КУоАП. Сумма штрафа составила 510 гривен.

Напомним, очередные штрафы в размере 510 гривен нашли нарушителей – водителей автомобилей Skoda и Hyundai, которые днем 19 ноября проехали на красный свет через пешеходный переход на улице Ахсарова в Харькове.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  штраф, пдд, харьков
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