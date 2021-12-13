13.12.2021 08:25 Рита Парфенова
В восьми районах Харькова отключат холодную воду 13 декабря. Список адресов
В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
-
ул. Электровозная, 9 (подъезд №6, стояк) до 20:00 13 декабря.
Киевский район:
-
ул. Леся Сердюка, 48/2 (подъезд №5, стояк) до 20:00 13 декабря.
Московский район:
-
пр. Тракторостроителей, 108 (подъезд №3, стояк) до 17:00 13 декабря,
-
ул. Валентиновская (Блюхера), 50 (п. №3, стояк) до 20:00 13 декабря,
-
ул. Валентиновская (Блюхера), 23-в,д до 20:00 13 декабря,
-
ул. Академика Павлова, 140-д до 20:00 13 декабря.
Немышлянский район:
-
ул. Харьковских Дивизий, 19 (подъезд №2, стояк) до 20:00 13 декабря,
-
ул. Туркестанская, 30 (подъезд №5, стояк) до 20:00 13 декабря,
-
ул. Танкопия, 7/1 (подъезд №2) до 20:00 13 декабря.
Новобаварский район:
-
ул. Власенко, 9 (подъезд №4, стояк) до 20:00 13 декабря.
Слободской район:
-
пр. Петра Григоренко, 39 (подъезд №1, стояк) до 20:00 13 декабря,
-
пр. Московский, 96-а (подъезд №2, спаренный стояк) до 20:00 13 декабря,
-
ул. Днепровская, 1 (подъезд №3, стояк) до 20:00 13 декабря,
-
пр. Петра Григоренко, 51 (подъезд №1, стояк) до 20:00 13 декабря.
Холодногорский район:
-
ул. Полтавский Шлях, 8 (подъезд №1) до 20:00 13 декабря.
Шевченковский район:
-
ул. Рымарская, 23, 23-а (подъезд №1-3) до 20:00 13 декабря.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 12 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов восьми районов Харькова.
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