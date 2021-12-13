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13.12.2021  08:25   Рита Парфенова

В восьми районах Харькова отключат холодную воду 13 декабря. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • ул. Электровозная, 9 (подъезд №6, стояк) до 20:00 13 декабря.

Киевский район:

  • ул. Леся Сердюка, 48/2 (подъезд №5, стояк) до 20:00 13 декабря.

Московский район:

  • пр. Тракторостроителей, 108 (подъезд №3, стояк) до 17:00 13 декабря,
  • ул. Валентиновская (Блюхера), 50 (п. №3, стояк) до 20:00 13 декабря,
  • ул. Валентиновская (Блюхера), 23-в,д до 20:00 13 декабря,
  • ул. Академика Павлова, 140-д до 20:00 13 декабря.

Немышлянский район:

  • ул. Харьковских Дивизий, 19 (подъезд №2, стояк) до 20:00 13 декабря,
  • ул. Туркестанская, 30 (подъезд №5, стояк) до 20:00 13 декабря,
  • ул. Танкопия, 7/1 (подъезд №2) до 20:00 13 декабря.

Новобаварский район:

  • ул. Власенко, 9 (подъезд №4, стояк) до 20:00 13 декабря.

Слободской район:

  • пр. Петра Григоренко, 39 (подъезд №1, стояк) до 20:00 13 декабря,
  • пр. Московский, 96-а (подъезд №2, спаренный стояк) до 20:00 13 декабря,
  • ул. Днепровская, 1 (подъезд №3, стояк) до 20:00 13 декабря,
  • пр. Петра Григоренко, 51 (подъезд №1, стояк) до 20:00 13 декабря.

Холодногорский район:

  • ул. Полтавский Шлях, 8 (подъезд №1) до 20:00 13 декабря.

Шевченковский район:

  • ул. Рымарская, 23, 23-а (подъезд №1-3) до 20:00 13 декабря.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 12 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов восьми районов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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