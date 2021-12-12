12.12.2021 08:30 Дмитрий Колоней
В восьми районах Харькова отключат холодную воду 12 декабря. Список адресов
В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Шевченковский район:
ул. Рымарская, 23, 23-а (п. №1-3) до 20:00 12.12.21 г.
Индустриальный район:
ул. Электровозная, 9 (п. №6, стояк),
ул. Библика (2-й Пятилетки), 19 (п. №13, стояк) до 20:00 12.12.21 г.
Киевский район:
ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №5, стояк) до 20:00 13.12.21 г.
Московский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 50 (п. №3, стояк) до 20:00 12.12.21 г.;
пр. Тракторостроителей, 108 (п. №3, стояк) до 17:00 13.12.21 г.
Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №2, стояк) до 20:00 12.12.21 г.
Новобаварский район:
ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк),
ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №1, спаренный стояк),
ул. Тимирязева, 26-а до 20:00 12.12.21 г.
Слободской район:
ул. Днепровская, 1 (п. №3, стояк) до 20:00 12.12.21 г.; пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк), пр. Московский, 96-а (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 13.12.21 г.
Холодногорский район:
ул. Славянская, 6 (п. №3) до 20:00 12.12.21 г.
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 11 декабря было отключено
холодное водоснабжение в части домов восьми районов Харькова.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости