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12.12.2021  08:30   Дмитрий Колоней

В восьми районах Харькова отключат холодную воду 12 декабря. Список адресов

В части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Шевченковский район:

ул. Рымарская, 23, 23-а (п. №1-3) до 20:00 12.12.21 г.

Индустриальный район:

ул. Электровозная, 9 (п. №6, стояк),
ул. Библика (2-й Пятилетки), 19 (п. №13, стояк) до 20:00 12.12.21 г.

Киевский район:

ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №5, стояк) до 20:00 13.12.21 г.

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 50 (п. №3, стояк) до 20:00 12.12.21 г.;
пр. Тракторостроителей, 108 (п. №3, стояк) до 17:00 13.12.21 г.

Немышлянский район:

ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №2, стояк) до 20:00 12.12.21 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк),
ул. Николая Бажана (Кривомазова), 10 (п. №1, спаренный стояк),
ул. Тимирязева, 26-а до 20:00 12.12.21 г.

Слободской район:

ул. Днепровская, 1 (п. №3, стояк) до 20:00 12.12.21 г.; пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк), пр. Московский, 96-а (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 13.12.21 г.

Холодногорский район:

ул. Славянская, 6 (п. №3) до 20:00 12.12.21 г.
 
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 11 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов восьми районов Харькова.
Источник:   Сайт КП Водоканал
 Тэги:  отключение воды, харьков
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