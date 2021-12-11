11.12.2021 13:49 Дмитрий Колоней
Где в Харькове 11 декабря не будет воды
В связи с ремонтно-восстановительными работами в части домов восьми районов Харькова отключена вода.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, сылаясь на сайт Водоканала, воды в Харькове сегодня,
11 декабря 2021 года, не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
ул. Рымарская, 23, 23-а (п. №1-3),
ул. Тринклера, 24 (стояк),
ул. Армейская, 126-б (п. №3) до 20:00 11.12.21 г.
Индустриальный район:
ул. Электровозная, 9 (п. №6, стояк) до 20:00 11.12.21 г.
Киевский район:
ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №5, стояк),
ул. Астрономическая, 44-а (п. №3) до 20:00 11.12.21 г.
Московский район:
ул. Познанская, 11 (п. №7, стояк),
пр. Тракторостроителей, 134 (п. №2), 77 (п. №11),
ул. Валентиновская (Блюхера), 50 (п. №3, стояк) до 20:00 11.12.21 г.
Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №2, стояк) до 20:00 11.12.21 г.
Новобаварский район:
ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк),
ул. Дудинской (Нариманова), 10-а (п. №1),
ул. Кибальчича, 21 (п. №3) до 20:00 11.12.21 г.
Основянский район:
ул. Богдана Хмельницкого, 25 (п. №3) до 20:00 11.12.21 г.
Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк),
ул. Днепровская, 1 (п. №3, стояк) до 20:00 11.12.21 г.;
пр. Московский, 96-а (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 12.12.21 г.
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