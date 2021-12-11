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11.12.2021  13:49   Дмитрий Колоней

Где в Харькове 11 декабря не будет воды

В связи с ремонтно-восстановительными работами в части домов восьми районов Харькова отключена вода.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, сылаясь на сайт Водоканала, воды в Харькове сегодня,
11 декабря 2021 года, не будет по следующим адресам:
 
Шевченковский район:
 
ул. Рымарская, 23, 23-а (п. №1-3),
ул. Тринклера, 24 (стояк),
ул. Армейская, 126-б (п. №3) до 20:00 11.12.21 г.
 
Индустриальный район:
 
ул. Электровозная, 9 (п. №6, стояк) до 20:00 11.12.21 г.
 
Киевский район:
 
ул. Леся Сердюка, 48/2 (п. №5, стояк),
ул. Астрономическая, 44-а (п. №3) до 20:00 11.12.21 г.
 
Московский район:
 
ул. Познанская, 11 (п. №7, стояк),
пр. Тракторостроителей, 134 (п. №2), 77 (п. №11),
ул. Валентиновская (Блюхера), 50 (п. №3, стояк) до 20:00 11.12.21 г.
 
Немышлянский район:
 
ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №2, стояк) до 20:00 11.12.21 г.
 
Новобаварский район:
 
ул. Власенко, 9 (п. №4, стояк),
ул. Дудинской (Нариманова), 10-а (п. №1),
ул. Кибальчича, 21 (п. №3) до 20:00 11.12.21 г.
 
Основянский район:
 
ул. Богдана Хмельницкого, 25 (п. №3) до 20:00 11.12.21 г.
 
Слободской район:
 
пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк),
ул. Днепровская, 1 (п. №3, стояк) до 20:00 11.12.21 г.;
пр. Московский, 96-а (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 12.12.21 г.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове орудовал гастролер из Одессы, обворовывавший лифтовое хозяйство города.
 
Источник:   Сайт КП Водоканал
 Тэги:  отключили воду, ремонт, харьков
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