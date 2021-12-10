10.12.2021 18:54 Евгений Клочко
В Харькове на 11 декабря запланировано отключение электричества: ищите свой адрес
В субботу, 11 декабря 2021 года, в Харькове отключат электричество в части домов трех районов города.
Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.
В субботу, 11 декабря, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:
Южный район:
Северный район:
-
ул.Клочковская, 52;
-
ул.Угловая, 11; 13; 14; 16; 3; 5; 7; 9;
-
ул.Тургеневская, 11; 13/2; 2/13; 3А; 3Б; 5; 7; 9;
-
пер.Колодезный, 10; 5; 6; 7; 8; 8А;
-
пер.Тургеневский, 1А; 3; 3/5; 5.
Салтовский район:
-
ул.Бобруйская, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 2В; 20; 20А; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 31; 33; 34; 35; 36; 36А; 38; 38А; 39; 4; 40; 41; 42; 44; 46; 47; 47/2; 48; 49; 5; 53; 55; 57; 6; 7; 8; 9;
-
ул.Дидро, 37; 41/45; 41/45А;
-
ул.Ивана Зарудного, 28; 49/1; 51/52;
-
ул.Писемского, 15/28;
-
ул.Сахалинская, 10; 11; 12; 12А; 14; 15; 15Б; 16; 17; 18; 19; 2; 2А; 2Б; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 4; 4А; 40; 42; 44; 46/7; 5; 6; 6Б; 7; 8; 8А; 9;
-
ул.Шполянская, 13; 27; 31; 68; 78; 80;
-
ул.Якутская, 2;
-
пер.Новый 1-й, 10; 12; 12А; 14; 16; 16А; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 30А; 32; 34; 36; 36А; 38; 4; 4А; 40; 47; 49; 51; 53; 55; 57; 59; 6; 61; 63; 65; 67; 69; 71; 71А; 73; 75; 77; 79; 8;
-
пер.Писемского, 21; 23; 39;
-
ул.Академика Павлова, 120;
-
ул.Василия Стуса, 1; 1А; 10; 12; 14; 16; 18; 2; 2В; 20; 22; 24; 24/1; 26; 28; 3; 30; 32; 34; 4; 6; 7; 7А; 8; 9;
-
ул.Гвардейцев-Широнинцев, 37/15;
-
ул.Дидро, 37; 41/45; 41/45А;
-
ул.Писемского, 15/28;
-
ул.Сахалинская, 10; 11; 12; 12А; 14; 15; 15Б; 16; 17; 18; 19; 2; 2А; 2Б; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 38; 4; 4А; 40; 42; 44; 46/7; 5; 6; 6Б; 7; 8; 8А; 9;
-
ул.Шполянская, 1; 1А; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; 3; 46; 48; 5; 50; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66; 66А; 66Б; 68; 7; 70; 72; 74; 74А; 76; 9;
-
ул.Якутская, 2;
-
ул.Ахиезеров, 10;
-
ул.Жигарина, 13;
-
ул.Леонида Быкова, 3; 5; 7А;
-
ул.Маршала Батицкого, 20/3; 38;
-
наб.Автострадна, 11; 13/1; 19; 19/2; 21; 21А; 9;
-
пер.Автострадный, 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 23А; 24; 25; 26; 27; 29; 3; 31; 33; 4;
-
пер.Материалистический, 20; 4; 6.
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