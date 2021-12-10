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10.12.2021  19:32   Дмитрий Колоней

ДТП: под Харьковом арестованы подростки, сбившие пешехода (фото)

В пригороде Харькова избрана мера пресечения несовершеннолетнему подозреваемому.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 5 декабря 2021 года  на трассе между Чугуевым и поселком Малиновка был обнаружен сбитый пешеход с многочисленными телесными повреждениями. Выяснилось, что к преступлению причастны 16 и 26-летние жители Чугуевского района.
 
 
16-летний парень угнал автмобиль с мойки, на которой подрабатывал, и уехал кататься вместе со своим 26-летним товарищем. Они пили спиртное, меняясь за рулем. Во время движения 26-летний парень, находившийся за рулем, увидел пешехода, которого ударом отбросило на обочину. Поняв, что совершили ДТП, ребята вернулись в Малиновку, бросив машину в посадке за поселком.
 
 
26-летнему мужчине сообщили о подозрении  в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей
 
16-летнему парню сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
 
 
10 декабря суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.
 
Напомним, ранее мы писали о провале пьяного воришки под Харьковом, 12 рвз неудачно пытавшегося угнать авто.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  дтп, авария, харьков, чугуев, сбит пешеход
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