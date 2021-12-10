10.12.2021 19:32 Дмитрий Колоней
ДТП: под Харьковом арестованы подростки, сбившие пешехода (фото)
В пригороде Харькова избрана мера пресечения несовершеннолетнему подозреваемому.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, 5 декабря 2021 года на трассе между Чугуевым и поселком Малиновка был обнаружен сбитый пешеход с многочисленными телесными повреждениями. Выяснилось, что к преступлению причастны 16 и 26-летние жители Чугуевского района.
16-летний парень угнал автмобиль с мойки, на которой подрабатывал, и уехал кататься вместе со своим 26-летним товарищем. Они пили спиртное, меняясь за рулем. Во время движения 26-летний парень, находившийся за рулем, увидел пешехода, которого ударом отбросило на обочину. Поняв, что совершили ДТП, ребята вернулись в Малиновку, бросив машину в посадке за поселком.
26-летнему мужчине сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей
16-летнему парню сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.
10 декабря суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток.
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