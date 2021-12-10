10.12.2021 20:03 Дмитрий Колоней

ДТП: в Харькове бетономешалка влетела в трамвай (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - жесткое дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на Московском проспекте возле Конюшенного переулка. Здесь бетономешалка врезалась в трамвай. Уже прибыл кран для устранения последствий столкновения. Подробностей о причинах аварии и пострадавших в ней пока нет.

Читайте также: ДТП на Ландау: в Харькове амнистирован виновник смертельной аварии

Напомним, ранее мы писали о смерти за рулем таксита на Московском проспекте.