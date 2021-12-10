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10.12.2021  20:03   Дмитрий Колоней

ДТП: в Харькове бетономешалка влетела в трамвай (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - жесткое дорожно-транспортное происшествие. Авария случилась на Московском проспекте возле Конюшенного переулка. Здесь бетономешалка врезалась в трамвай. Уже прибыл кран для устранения последствий столкновения. Подробностей о причинах аварии и пострадавших в ней пока нет.

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Напомним, ранее мы писали о смерти за рулем таксита на Московском проспекте.

 
 
Тэги:  дтп, авария, харьков, московский проспект, конюшенный переулок
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