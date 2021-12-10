10.12.2021 20:52 Анжелика Демидова

Синоптики предупреждают харьковчан об изменение погоды в выходные

Период аномально тёплой как для декабря погоды заканчивается, предупреждают в Харьковском региональном гидрометцентре, об этом сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ.



РЕДПОСТ

Согласно прогнозу синоптиков в выходные погода погода будут формироваться под влиянием юго-западной части антициклона "Xavielle". Температура воздуха на 3 - 5 ° снизится, ночью уже минус. Не обещают синоптики и проливных дождей, и туманов, но местами ожидают сильные порывы ветра и советуют харьковчанам быть предельно осторожными.

"11 декабря. Без существенных осадков. Ветер днём с порывами 15-20 м/с. По городу: ночью 1-3° тепла, днём + 2-4°.

12 декабря. Без осадков. Температура воздуха ночью от 4° мороза до 1° тепла, днём 0-5° тепла", - значится в прогнозе Харьковского гидрометцентра.

А в начале следующей недели синоптики уже Укргидрометцентра передают ухудшение погоды практически по всей территории страны, дождь и мокрый снег, но кроме восточной части. Поэтому Харьковщины непогоды пока ждать не стоит

С 13 декабря без осадков, температуры до +5 днём и - 3.. +2 ночью.

Напомним.

Температурные рекорды в Харькове

11 декабря: max +8,6 ° (2017 г.), min -22,2 ° (1968 г.).

12 декабря: max +10,2° (1982 г.), min -22,2° (1963 г.).