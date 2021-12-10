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10.12.2021  20:52   Анжелика Демидова

Синоптики предупреждают харьковчан об изменение погоды в выходные

Период аномально тёплой как для декабря погоды заканчивается, предупреждают в Харьковском региональном гидрометцентре, об этом сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ.


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Согласно прогнозу синоптиков в выходные погода погода будут формироваться под влиянием юго-западной части антициклона "Xavielle". Температура воздуха на 3 - 5 ° снизится, ночью уже минус. Не обещают синоптики и проливных дождей, и туманов, но местами ожидают сильные порывы ветра и советуют харьковчанам быть предельно осторожными. 
 
"11 декабря. Без существенных осадков. Ветер днём с порывами 15-20 м/с. По городу: ночью 1-3° тепла, днём +   2-4°. 
12 декабря. Без осадков. Температура воздуха ночью от 4° мороза до 1° тепла, днём   0-5° тепла", - значится в прогнозе Харьковского гидрометцентра. 
 
 
А в начале следующей недели синоптики уже Укргидрометцентра передают ухудшение погоды практически по всей территории страны, дождь и мокрый снег, но кроме восточной части. Поэтому  Харьковщины непогоды пока ждать не стоит 
 
 
С 13 декабря без осадков, температуры до +5 днём и - 3.. +2 ночью. 
 
Напомним. 
Температурные рекорды в Харькове
11 декабря: max +8,6 ° (2017 г.), min -22,2 ° (1968 г.).
12 декабря: max +10,2° (1982 г.), min -22,2° (1963 г.).
 
Наопним, ранее мы писали о гороскопе на 2022 - каким будет этот год и чем стоит заняться.
 
Тэги:  погода, прогноз, харьков
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